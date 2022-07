Αθλητικά

F1 - GP Αυστρίας: Στις φλόγες η Ferrari του Σάινθ (βίντεο)

Δραματικές στιγμές για τον Κάρλος Σάινθ στο γκραν πρι της Formula 1 στην Αυστρία.



Δραματικές στιγμές για τον Κάρλος Σάινθ στο γκραν πρι της Formula 1 στην Αυστρία. Το μονοθέσιο του Ισπανού πιλότου άρπαξε φωτιά λόγω ενός προβλήματος στον κινητήρα με τις εικόνες να είναι τροματικές!

Ευτυχώς ο ίδιος ο οδηγός κατάφερε να βγει σώος από την φλεγόμενη Ferrari, καθώς πρόλαβε και την εγκατέλειψε εγκαίρως και οι υπεύθυνοι ασφαλείας της πίστας χρησιμοποίησαν έναν πυροσβεστήρα για να σβήσουν τη φωτιά.

Οι εικόνες προκαλούν σοκ με τον Κάρλος Σάινθ να είναι καλά στην υγεία του σε αυτό το τρομακτικό ατύχημα που σημάδεψε τον σημερινό αγώνα για τον γκραν πρι της Formula 1 στην Αυστρία.

