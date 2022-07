Αθλητικά

Wimbledon: Ο Τζόκοβιτς “βασιλιάς” στο Λονδίνο

Ο Τζόκοβιτς υπερασπίστηκε με τον καλύτερο τρόπο το στέμμα του στο Major του Λονδίνου, επικρατώντας του Νικ Κύργιου στο μεγάλο τελικό.



Είναι ο αδιαφιλονίκητος «βασιλιάς» του Γουίμπλεντον και το απέδειξε γι΄ άλλη μια φορά. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς υπερασπίστηκε με τον καλύτερο τρόπο το στέμμα του στο Major του Λονδίνου, επικρατώντας με 3-1 σετ του Νικ Κύργιου (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) στο μεγάλο τελικό.

Ο Σέρβος έφτασε αισίως τα 7 τρόπαια στην βρετανική πρωτεύουσα (ισοφάρισε τους Ρένσοου και Σάμπρας), τα 4 εκ των οποίων διαδοχικά (2018, 2019, 2020 τα προηγούμενα) και συνολικά τους 21 Grand Slam τίτλους, έναν λιγότερο από τον Ράφα Ναδάλ κι έναν περισσότερο από τον Ρότζερ Φέντερερ.

Μια χρονιά που δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον Σέρβο, νο1 του ταμπλό, λόγω της γνωστής περιπέτειάς του στην Αυστραλία, συνεχίστηκε με τον αποκλεισμό του στους προημιτελικούς του Ρολάν Γκαρός από τον Ράφαελ Ναδάλ, ωστόσο, στο αγαπημένο του Λονδίνο, ο «Νολε» απέδειξε ότι έχει βρει ξανά τον καλό του εαυτό κι έφτασε πέρα για πέρα δίκαια στην κατάκτηση του τροπαίου στην 32η παρουσία του σε τελικό Grand Slam (είναι ο μοναδικός που το έχει καταφέρει)!

Ο 35χρονος με τη σημερινή του νίκη (28η σερί στο Γουίμπλεντον) έγινε μόλις ο τέταρτος τενίστας (Μποργκ, Σάμπρας και Φέντερερ οι άλλοι τρεις) που έχουν σηκώσει την «κούπα» στο Centre Court του All England Club τέσσερις συνεχόμενες φορές στην Open Era.

Απέναντι στον «πρωτάρη» σε τελικό Grand Slam, Νικ Κύργιο, ο Τζόκοβιτς επανέλαβε ότι έκανε στον προημιτελικό και στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Βρέθηκε να χάνει το πρώτο σετ 0-1 (έχανε 0-2 από τον Σίνερ και 0-1 από τον Νόρι), αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να «πατήσει το γκάζι» και να πάρει τα τρία επόμενα πανηγυρίζοντας δικαιολογημένα στο φινάλε μπροστά στο βρετανικό κοινό που τον αποθέωνε.

Κάνοντας μπρέικ στο πέμπτο game του πρώτου σετ και σερβίροντας άψογα στη συνέχεια ο Ελληνοαυστραλός προηγήθηκε με 1-0 (6-4). Ο Τζόκοβιτς δεν το έβαλε κάτω, πήρε την κατάσταση στα χέρια του κι έφτασε εύκολα στο 1-1 με 6-3.

Στο τρίτο σετ έγινε πραγματική μάχη, με τους δύο φιναλίστ να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» μέχρι το 8ο game (4-4). Στο 9ο κι ενώ ο Κύργιος είχε το σερβίς και προηγήθηκε 40-0, ο «Νολε» δεν τα παράτησε, ισοφάρισε 40-40 κι εκμεταλλευόμενος τον εκνευρισμό του Κύργιου με το box του κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του ομογενή τενίστα και να προηγηθεί με 5-4. Ακολούθως υπερασπίστηκε το δικό κι έφτασε στο 6-4 και στο 2-1.

Το... ψυχολογικό πλεονέκτημα του Κύργιου, ο οποίος μέχρι και σήμερα δεν είχε ηττηθεί από τον Τζόκοβιτς (μετρούσε δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις) δεν έπαιξε τελικά κανένα ρόλο στην έκβαση του αγώνα, ούτε επηρέασε τον Τζόκοβιτς. Παρότι χρειάστηκε το τάι μπρέικ στο 4ο σετ για να «λυγίσει» τον Κύργιο, ο Σέρβος προηγήθηκε με 6-1 και έκλεισε με 7-3 (7-6) τον αγώνα.

