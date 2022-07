Αθλητικά

Τζόκοβιτς σε Κύργιο: Νικ, πρέπει να ξανασκεφτείς την σχέση μας

Όρεξη για αστεία είχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τη νίκη του στον τελικό.



Είχε όρεξη για αστεία ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τη νίκη του στον τελικό. Απαντώντας στον Νικ Κύργιο για τα όσα είχαν αναρτήσει στα social media παραμονές του καταληκτικού αγώνα του Γουίμπλεντον, ο Σέρβος είπε:

«Νικ, θα πρέπει να σκεφτείς ξανά τη σχέση μας. Διότι πλέον έχουμε επισήμως ένα bromance. Γι' αυτό κι έχασες, διότι άρχισες να μ΄ ενοχλείς στα social media» υποστήριξε αστειευόμενος ο «Νολε» και συνέχισε: «Νομίζω πως βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μίας υπέροχης σχέσης. Όταν μου έστελνες μηνύματα, η σύζυγός μου ήταν κοντά μου, αλλά μπορούμε ν΄ αρχίσουμε μ΄ ένα δείπνο και μερικά ποτά και βλέπουμε.»

Στα πιο... σοβαρά, ο 35χρονος κάτοχος 21 τίτλων Grand Slam, μίλησε με τα πλέον κολακευτικά λόγια για τον Ελληνοαυστραλό τενίστα, λέγοντας: «Το να βρεις λόγια παρηγορίας μετά από έναν χαμένο τελικό γνωρίζω καλά πόσο δύσκολο είναι. Θα σου πω, όμως, πως είσαι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου και σου αξίζουν συγχαρητήρια. Σου εύχομαι τα καλύτερα στο μέλλον και σε σέβομαι απεριόριστα. Είσαι απίστευτος αθλητής και μεγάλο ταλέντο στο τένις. Είμαι βέβαιος πως θα μας δώσεις πολλά περισσότερα στη συνέχεια.»

Ο Τζόκοβιτς είπε ακόμη: «Μου είναι δύσκολο να βρω λόγια για να περιγράψω αυτό τον τίτλο. Ήταν ανέκαθεν και θα είναι για μένα το πιο σημαντικό τουρνουά. Όταν ήμουν στη Σερβία παρακολουθούσα τον Πιτ Σάμπρας και ζητούσα από τον πατέρα μου να μου πάρει ρακέτα. Οι πρώτες μου εικόνες είναι από το Γουίμπλεντον. Σημαίνει πολλά για μένα κάθε φορά που το κατακτώ τον τίτλο εδώ. Σήμερα πήρα το έβδομο τρόπαιο και πραγματικά είναι κάτι το τρομερό. Το αφιερώνω στη γυναίκα μου και την κόρη μου που ήρθε σήμερα να με δει».

Κύργιος: Χρειάζομαι διακοπές, είμαι εξαντλημένος

Περήφανος που έφτασε στον τελικό του Wimbledon, αλλά ταυτόχρονα εξουθενωμένος από την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλε τις δύο τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε μετά την ήττα του από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Centre Court ο Νικ Κύργιος. Ο Ελληναυστραλός παραδέχθηκε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να νικήσει κάποιος τον Σέρβο, τον οποίο αποκάλεσε «κάτι σαν Θεό», ενώ συμπλήρωσε πως το μόνο που τον απασχολεί τώρα είναι... οι διακοπές.

Μπήκε δυνατά στο ματς, ο 27χρονος, πήρε το πρώτο σετ, αλλά όπως επισήμανε «είναι πολύ δύσκολο να νικήσεις τον Τζόκοβιτς. Είναι κάτι σαν Θεός και θέλω να του δώσω συγχαρητήρια για την πορεία του στο τουρνουά».

Προσέθεσε ακόμη: «Το κοινό ήταν καταπληκτικό και τους ευχαριστώ όλους. Για μένα οι δύο τελευταίες εβδομάδες ήταν υπέροχες.» Ρωτήθηκε στη συνέχεια εάν μετά την πρώτη του παρουσία σε τελικό Grand Slam και την απώλεια του τροπαίου, νιώθει ότι "άνοιξε η όρεξη" για τη συνέχεια: «Αυτό που νιώθω είναι κούραση. Έπαιξα τόσο πολύ τένις, που πραγματικά είμαι εξαντλημένος. Αυτό που χρειάζομαι είναι διακοπές. Δεν το κρύβω, ήθελα τον τίτλο, αλλά είμαι ευχαριστημένος και με το τρόπαιο του φιναλίστ που κρατώ στα χέρια μου. Ελπίζω στο μέλλον να επιστρέψω εδώ.»

