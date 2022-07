Κοινωνία

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής

Θρήνος για τον άνδρα που τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Κυριακής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος οδηγός υπέκυψε στα τραύματα του.

Έφυγε από τη ζωή, στο Νοσοκομείο Κορίνθου, ο 38χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, από την Νέα Τίρυνθα Αργολίδας, μετά από το τροχαίο, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην παλαιά Εθνική Οδό Ισθμού – Επιδαύρου, στο ύψος του Σοφικού Κορινθίας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο 30ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ισθμού – Επιδαύρου, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η μηχανή που οδηγούσε ο 38χρονος εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα την ανατροπή του δίκυκλου και τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της.

O 38χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά ο 38χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματα του.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr





