Πόλεμος στην Ουκρανία: Σχέδια αντεπίθεσης στην Χερσώνα

Το Κίεβο καλεί τους κατοίκους να φύγουν από την κατεχόμενη από τους Ρώσους

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερετσούκ κάλεσε τους αμάχους στην κατεχόμενη από τη Ρωσία νότια περιοχή Χερσώνα να απομακρυνθούν επειγόντως από εκεί, καθώς οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζουν μια αντεπίθεση.

Η Ουκρανία έχασε τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της περιοχής Χερσώνας στην Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης πρωτεύουσάς της, τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου.

«Είναι σαφές ότι θα υπάρξουν μάχες, θα υπάρξουν βομβαρδισμοί πυροβολικού... και ως εκ τούτου προτρέπουμε (τους ανθρώπους) να απομακρυνθούν επειγόντως», δήλωσε η Βερετσούκ στην κρατική τηλεόραση.

Είπε ότι δεν μπορούσε να πει πότε ακριβώς θα γίνει η αντεπίθεση. «Ξέρω σίγουρα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν γυναίκες και παιδιά εκεί και ότι δεν πρέπει να μετατραπούν σε ανθρώπινες ασπίδες», συμπλήρωσε.

Οι αρχές της Χερσώνας που εγκατέστηκαν οι ρωσικές κατοχικές δυνάμεις λένε ότι θέλουν να διεξαγάγουν δημοψήφισμα για την απόσχιση της περιοχής στη Ρωσία, αλλά δεν έχουν ακόμη ορίσει ημερομηνία. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι το μέλλον της περιοχής πρέπει να καθοριστεί από τους κατοίκους της.

Η περιοχή Χερσώνα περιλαμβάνει την ομώνυμη πόλη, η οποία πριν από τον πόλεμο είχε πληθυσμό σχεδόν 300.000 κατοίκους. Δεν είναι γνωστό πόσοι από τους κατοίκους της πόλης βρίσκονται ακόμα εκεί.

