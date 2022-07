Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Κανείς δεν είπε “βγάλτε τις μάσκες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στον ΑΝΤ1 για την αύξηση των κρουσμάτων.

«Υπάρχει αύξηση της διασποράς», παραδέχθηκε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.

Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος είπε πως χαρακτηριστικό όσων αυτήν τη στιγμή κολλάνε κορονοϊό είναι η ηλικία τους, 18-49 ετών.

«Κανείς ποτέ δεν είπε: ‘βγάλτε τις μάσκες, δεν υπάρχει πρόβλημα’», απάντησε ερωτηθείς για το αν ενδεχομένως άρθηκαν νωρίς κάποια μέτρα και εξήγησε πως, υπήρχε σύσταση να τη φοράμε σε μέρη όπως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

«Έχουμε απαντήσει ξεκάθαρα πού να φοράμε τη μάσκα», είπε ερωτηθείς για το πού πρέπει να φοράμε τη μάσκα.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ κάλεσε όλους τους πολίτες άνω των 60 να «σπεύσουν να κάνουν την 4η δόση όσοι άνω των 60 δεν την έχουν κάνει, αφού έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν».

Κάλεσε επίσης, όσους νοσούν να δηλώνουν τα τεστς τους, αφού είναι η προϋπόθεση για να πάρουν τα φάρμακα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι – Βύρωνας: Εμπρησμός αυτοκινήτων τη νύχτα (βίντεο)

Χαλκιδική – Διασωθέντας στον ΑΝΤ1: Ήταν σαν ταινία θρίλερ (βίντεο)

Eurogroup: το ψηφιακό ευρώ, η Κροατία και ο πόλεμος στην Ουκρανία