Θαλάσσια λιοντάρια “κυνηγούν” λουόμενους σε παραλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικό προκάλεσαν δυο θαλάσσια λιοντάρια σε παραλία του Σαν Ντιέγκο.



Αναστάτωση προκάλεσαν δύο θαλάσσια λιοντάρια όταν βγήκαν σε παραλία στην περιοχή Λα Τζόλα του Σαν Ντιέγκο.

Τα δύο θαλάσσια λιοντάρια άρχισαν να τρέχουν πίσω από ανθρώπους, ενώ οι ναυαγοσώστες βρίσκονταν σε ετοιμότητα μέσα στο νερό, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα τραυματιστεί.

A group of people were chased by two Sea Lions at a beach in the La Jolla area of San Diego. Lifeguards were on standby in the water ensuring no one was hurt and the sea lions could easily make their way. It's recommended people stay at least 50 ft away from sea lions. ??: Charli pic.twitter.com/KUhLVns8H7