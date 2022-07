Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Διακομιδή βρέφους στα Γιάννενα συνοδεία Αστυνομίας

Με τη συνδρομή της Αστυνομίας μεταφέρθηκε το μωρό στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, για να μην χαθεί ούτε λεπτό.

Η συνδρομή της Αστυνομίας χρειάστηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής για την διακομιδή βρέφους λίγων μηνών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα των Ιωαννίνων.

Το βρέφος διακομιζόταν από την Ηγουμενίτσα με αναπνευστικά προβλήματα από τον κόμβο της Εγνατίας και για να μην χαθεί ούτε ένα λεπτό πολύτιμου χρόνου το ασθενοφόρο κινήθηκε συνοδεία περιπολικού της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας Ιωαννίνων.

Το μωράκι, όπως και οι γονείς του, νοσεί από κορονοϊό.

Η δύσπνοια που είχε ήταν αυτή που σήμανε συναγερμό στους δικούς του και έτσι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο το οποίο εφημερεύει.

Οι γιατροί είναι καθησυχαστικοί καθώς η κατάσταση του μωρού δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο νοσοκομείο Χατζηκώστα εισήχθησαν τις τελευταίες ώρες τρία συνολικά βρέφη που νοσούν από Covid.

Πρόκειται για αγοράκια, τριών, τεσσάρων και έντεκα μηνών. Σήμερα και τα τρία μωρά θα διακομισθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων το οποίο διαθέτει παιδιατρική Covid.

Πηγή: epiruspost.gr

