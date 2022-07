Κοινωνία

Μέταλλο σφηνώθηκε στο κεφάλι παιδιού που έκανε βουτιά στη θάλασσα (εικόνες)

Σωτήρια ήταν η επέμβαση των ναυαγοσωστών που βρίσκονταν στο σημείο και περιποιήθηκαν τον 11χρονο.

Μέταλλο «καρφώθηκε» στο κεφάλι 11χρονου που έκανε βουτιά σε παραλία των Αλυκών Βόλου το μεσημέρι της Κυριακής.

Το παιδί βούτηξε από προβλήτα και βρέθηκε τραυματισμένο με το μέταλλο στο κεφάλι του.

Τα μέλη του ναυαγοσωστικού σκάφους της LifeguardVolos έσπευσαν να βοηθήσουν το τραυματισμένο παιδί άμεσα και να περιποιηθούν τα τραύματα του. Στο ένα τραύμα του 11χρονου, όπως αναγράφεται και στη σχετική ανάρτηση στη σελίδα Lifeguard Volos, είχε σφηνωθει μεταλλικό αντικείμενο τουλάχιστον 3 εκατοστά.

Οι δύο ναυαγοσώστριες κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφέρει τον 11χρονο στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ καθάρισαν τα τραύματα του παιδιού και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

