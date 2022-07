Κοινωνία

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Λέων: “Δεμένη” 100% η υπόθεση για τους θανάτους Μαλένας - Ίριδας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το υπερασπιστικό "όπλο" της Ρούλας Πισπιρίγκου, η ανακοίνωση της Αγγελικής Τσιόλα για το πόρισμα των Καρακούκη - Καλόγρηα και οι τεχνικοί σύμβολοι από το εξωτερικό.



H Ρούλα Πισπιρίγκου θα δώσει την Τετάρτη εξηγήσεις για όσα υποστηρίζει σε σχέση με τους θανάτους των δύο πρώτων παιδιών, της Μαλένας και της Ίριδας. Η 33χρονη έχει κληθεί να καταθέσει ανωμοτί, αφού θεωρείται βασική ύποπτη και για τους δύο πρώτους θανάτους των παιδιών της, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας.

Η βασική υπερασπιστική γραμμή της Πισπιρίγκου θα είναι ότι οι δύο ιατροδικαστές που έκαναν τις νεκροψίες στα παιδιά της, απέδωσαν τον θάνατό τους σε παθολογικά αίτια.

Έτσι θα έχει ως βασικό στόχο να ανατρέψει το πόρισμα των ιατροδικαστών Καρακούκη και Καλόγρηα, που κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο των δύο κοριτσιών!

Όπως δήλωσε ο Οθων Παπαδόπουλος, πλέον το «δυνατό χαρτί» της Ρούλας Πισπιρίγκου, είναι οι εκθέσεις της ιατροδικαστού Αγγελικής Τσιόλα για την Ιριδα και της Χριστίνας Τσάκωνα για τη Μαλένα, αλλά και η πρόσφατη δήλωση της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», δήλωσε επιφυλακτικός για αυτό που λέει η κ. Τσιόλα, καθώς όπως είπε, με την ανακοίνωσή της δεν αμφισβητεί το πόρισμα των Καρακούκη – Καλόγρηα.

Ο κ. Λέων ανέφερε ότι η κ. Τσιόλα στο πόρισμα της είχε μια αιτία θανάτου, ωστόσο φαίνεται τώρα να συντάσσεται με το αποτέλεσμα του πορίσματος των Καρακούκη - Καλόγρηα.

«Τα στοιχεία είναι ισχυρά και δεν χωρά αμφισβήτηση», υπογράμμισε ο κ. Λέων.

Για τους τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό που επικαλείται η υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο κ. Λέων σημείωσε ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια έκθεση από την πλευρά τους, ενώ με δηκτικό τρόπο τόνισε ότι «τεχνικός σύμβουλος δεν είναι αυτός που συμβουλεύει στα κρυφά έναν συνήγορο υπεράσπισης». Τόνισε ακόμα ότι κατά την γνώμη του είναι δύσκολο να βρεθεί μια άλλη άποψη για τους θανάτους των δυο πρώτων παιδιών, καθώς τα στοιχεία έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά.

«Το δικαστήριο κρίνει με βάση τα στοιχεία και αυτά είναι ακλόνητα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λέων και πρόσθεσε ότι η υπόθεση έχει δέσει 100% για τους δυο πρώτους θανάτους.

«100% βέβαιο είναι και το αίτιο θανάτου της Τζωρτζίνας», είπε ακόμα ο κ. Λέων σημειώνοντας ότι εκεί που υπάρχει ερωτηματικο είναι για τις προηγούμενες κρίσεις που είχε το παιδί, ωστόσο, όπως σημείωσε, αυτό δεν επηρεάζει την έκβαση της υπόθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέταλλο σφηνώθηκε στο κεφάλι παιδιού που έκανε βουτιά στη θάλασσα (εικόνες)

Πορτογαλία: Στο έλεος της φωτιάς και του καύσωνα (εικόνες)

Μενίδι – Βύρωνας: Εμπρησμός αυτοκινήτων τη νύχτα (βίντεο)