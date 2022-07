Οικονομία

Samos pass - Στάντζος: 4000 voucher έχουν ενεργοποιηθεί ήδη (βίντεο)

Πότε ανοίγει πάλι η πλατφόρμα για άλλα 2.000 «Samos pass». Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για την διαδικασία.

Έχουν ενεργοποιηθεί ήδη 4.000 «Samos pass» για επιδοτούμενο τουρισμό στην Σάμο, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έσπευσαν να εγγραφούν στην σχετική πλατφόρμα που άνοιξε η κυβέρνηση, δήλωσε στην εκπομπή ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάντζος.

Όπως είπε στις 25/7 ανοίγει πάλι η πλατφόρμα για άλλα 2.000 «Samos pass», ώστε οι πολίτες να κάνουν διακοπές τον Αύγουστο στο νησί

Η έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες δαπάνες, τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής.

Ο κ. Στάντζος, τόνισε ότι το νησί αυτή την στιγμή είναι γεμάτη με κόσμο, ενώ σημείωσε ότι η Σάμος «πουλάει» όταν δημιουργούνται τα δεδομένα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος εστίασης Σάμου, Παναγιώτης Μπατούνας αναφέρθηκε στο “Samos pass” και έκανε λόγο για απλή διαδικασία ώστε οι πολίτες να το χρησιμοποιήσουν. Όπως είπε οι επιχειρήσεις εστίασης που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα μπορούν να δεχτούν την άυλη κάρτα αυτόματα.

