Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Πρωτοφανής η ζήτηση για επενδύσεις

Τι είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί", για τα δημοσιονομικά, το φυσικό αέριο, τα καύσιμα και τον πληθωρισμό.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης για τα δημοσιονομικά της χώρας, εξηγώντας ότι το όποιο δημοσιονομικό κενό θα εξαρτηθεί «από το φυσικό αέριο, γιατί αυτήν τη στιγμή η κυβέρνηση έχει κάνει τεράστια παρέμβαση στον ηλεκτρισμό. Σήμερα η τιμή του αερίου ήταν 11 φορές πάνω από την τιμή προ κρίσης».

Έθεσε τα δύο πιθανά σενάρια για το φυσικό αέριο. Το πρώτο είναι να μην διακοπεί η παροχή του ρωσικού φυσικού αερίου, κάτι που θα σημάνει και αποκλιμάκωση των τιμών του. Το δεύτερο σενάρια αφορά την διακοπή της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, από την οποία όμως η Ελλάδα θα έχει μικρότερες συνέπειες σε σχέση με άλλες χώρες, αφού δεν χρησιμοποιείται φυσικό αέριο στην βιομηχανία μας, όσο σε άλλες οικονομίες και κυρίως στην γερμανική, όπως επεσήμανε ο Θόδωρος Σκυλακάκης.

Στην περίπτωση που υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος, εξήγησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, προτεραιότητα θα είναι οι πιο αδύναμοι πολίτες.

«Η ύφεση μειώνει τις τιμές των καυσίμων. Η πτώση των τιμών στα καύσιμα έχει μία καθυστέρηση. Το αέριο και όχι τα καύσιμα θα είναι το μεγάλο μας πρόβλημα το επόμενο διάστημα. Από αυτό θα καθοριστεί ο δημοσιονομικός χώρος», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το Ταμείο Ανάπτυξης και το κατά πόσο θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, ο Θ.Σκυλακάκης εξήγησε πως, «οι απορροφήσεις έχουν αρχίσει να αυξάνονται για το Ταμείο Ανάπτυξης. Κι έχουμε και πολύ μεγάλη ζήτηση για επενδύσεις. Πρωτοφανείς για τα προηγούμενα δεδομένα. Πάνε πολύ καλά και τα δάνεια του Ταμείου, έχουμε φτάσει 2,6 δις δάνεια που έχουν εγκριθεί για 55 έργα», ωστόσο, αυτός «ο πολλαπλασιαστής θα επηρεάσει περισσότερο το 2022 και το 2023».

Όσο για το αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση για τις ανατιμήσεις, αναφέρθηκε στην επικείμενη αύξηση των συντάξεων στην αρχή του νέου έτους και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

«Μείωση τιμών που πιθανόν θα δούμε τους επόμενους μήνες, είναι στα καύσιμα. Υπάρχουν προβλέψεις κι άλλα όπως το σιτάρι που βλέπω ότι αρχίζουν να πέφτουν», συμπλήρωσε.

«Ο πληθωρισμός είναι μόνιμη ανατροφοδοτούμενη αύξηση τιμών και μισθών, αυτήν τη στιγμή δεν είμαστε σε μόνιμη φάση και η ΕΚΤ ετοιμάζεται να αυξήσει τα επιτόκια για τη διακοπή της ανατροφοδότησης», εξήγησε προβλέποντας ότι, «ο πληθωρισμός θα είναι υψηλός το επόμενο διάστημα. Και θα είναι υψηλότερος από αυτό που περιμέναμε τα επόμενα χρόνια».

Τέλος, σχετικά με το σενάριο των πρόωρων εκλογών, το οποίο φαίνεται να απομακρύνεται, το χαρακτήρισε «θεσμικά σωστό» σημειώνοντας πως είναι «πολύ σημαντικό να φύγει από μπροστά το εκλογικό, για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να αποφύγουμε την κρίση, που χρειάζεται μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης» και διαβεβαίωσε πως «η κυβέρνηση είναι απολύτως ενιαία σε αυτά τα θέματα».

