Γκρίζοι Λύκοι: Τα tweets στα ελληνικά και οι απειλές για καταστροφή της Αθήνας

Απίστευτη πρόκληση με διαδοχικά tweets στα οποία εξυμνούν τον Μπαχτσελί και λένε πως το τουρκικό έθνος έχει τη δύναμη να θυμίσει στους Έλληνες «πόσο βαθιά είναι τα νερά του Αιγαίου».



Στα χνάρια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε γράψει στα ελληνικά στο Twitter, βαδίζει και η εθνικιστική οργάνωση Γκρίζοι Λύκοι στην Τουρκία.

Οι Γκρίζοι Λύκοι εκτόξευσαν απειλές κατά της Ελλάδας, αναφέροντας πως η Τουρκία έχει τη δύναμη να καταστρέψει ακόμα και την Αθήνα και να δείξει στους Έλληνες πόσο βαθιά και δροσερά είναι τα νερά του Αιγαίου.

Οι Γκρίζοι Λύκοι δηλώνουν υπερήφανοι για την επιλογή τους να δώσουν στον Ντεβλέτ Μπαχτσελί χάρτη ο οποίος παρουσιάζει το μισό Αιγαίο και όλη την Κρήτη ως τμήμα της Τουρκίας, ενώ ανέπτυξαν και τα δικά τους επιχειρήματα γιατί ο χάρτης ήταν ορθός και προχώρησαν σε ευθείες απειλές σε βάρος της Ελάδας.

«Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε στον Αρχηγό μας Devlet Bahceli τον χάρτη μας», έγραψαν αρχικά οι Γκρίζοι Λύκοι.

Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε στον Αρχηγό μας Devlet Bahceli τον χάρτη μας pic.twitter.com/IAKZfhvzP3 — Ulku Ocaklar? (ENG) (@UlkuOcaklariENG) July 10, 2022

Τον χάρτη, σύμφωνα με την τουρκική εθνικιστική οργάνωση, «ετοιμάσαμε με επίγνωση της σημασίας και της δύναμης της Γαλάζιας Πατρίδας, που σηματοδοτεί τη συνοριακή γραμμή μπροστά στην εθνική συνείδηση των νησιών μας, όπου η ένδοξη ημισέληνος και το αστέρι κυμάνθηκαν για αιώνες, αλλά άδικα σφετερίστηκε από την Ελλάδα».

1. που ετοιμάσαμε με επίγνωση της σημασίας και της δύναμης της Γαλάζιας Πατρίδας, που σηματοδοτεί τη συνοριακή γραμμή μπροστά στην εθνική συνείδηση ??των νησιών μας, όπου η ένδοξη ημισέληνος και το αστέρι κυμάνθηκαν για αιώνες, αλλά άδικα σφετερίστηκε από την Ελλάδα, — Ulku Ocaklar? (ENG) (@UlkuOcaklariENG) July 10, 2022

Όπως επισημαίνουν, ο χάρτης ονομάζεται «Τα εθνικά μας σύνορα στη Θάλασσα» και μάλιστα περιλαμβάνει QR code με την ομιλία του Ντεβλέτ Μπαχτσελί για το θέμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και του Αιγαίου.

2. που ονομάζονται «ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τοQR της ομιλίας του Αξιότιμου Αρχηγού μας Devlet Bahcel με θέμα τη Γαλάζια Πατρίδα και το Αιγαίο Πέλαγος. — Ulku Ocaklar? (ENG) (@UlkuOcaklariENG) July 10, 2022

«Ο Χάρτης Ulku Ocaklar? είναι ένα σημαντικό βήμα για την ακύρωση τα προσπάθεια δημιούργησης `τετελεσμένα` της Ελλάδας στη Θάλασσα των Νησιών, μέσω της αποκάλυψης των ονομάτων των 152 νησιών που ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ με τις συμφωνίες της Λωζάνης και του Παρισιού στην Ελλάδα», αναφέρεται στη συνέχεια.

3. Ο Χάρτης Ulku Ocaklar? είναι ένα σημαντικό βήμα για την ακύρωση τα προσπάθεια δημιούργησης `τετελεσμένα` της Ελλάδας στη Θάλασσα των Νησιών, μέσω της αποκάλυψης των ονομάτων των 152 νησιών που ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ με τις συμφωνίες της Λωζάνης και του Παρισιού στην Ελλάδα. — Ulku Ocaklar? (ENG) (@UlkuOcaklariENG) July 10, 2022

Ο εν λόγω χάρτης, σύμφωνα με τους Γκρίζους Λύκους, «έχει καταστρέψει τα όνειρα όσων θέλουν να κυριαρχήσουν στην τουρκική πατρίδα σε διάφορες πρωτεύουσες της Δύσης».

4. Έχει καταστρέψει τα όνειρα όσων θέλουν να κυριαρχήσουν στην τουρκική πατρίδα σε διάφορες πρωτεύουσες της Δύσης. — Ulku Ocaklar? (ENG) (@UlkuOcaklariENG) July 10, 2022

Αναφορικά με την Κρήτη, επισημαίνουν πως κατακτήθηκε παράνομα και «κρατείται αιχμάλωτο εντός των συνόρων του ελληνικού κράτους».

5. Εξάλλου, το νησί της Κρήτης, το οποίο καταλήφθηκε με τα τετελεσμένα απο την Ελλάδα πριν από τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο και κρατήθηκε αιχμάλωτο εντός των συνόρων του ελληνικού κράτους παρά την παράδοση άλλων βαλκανικών κρατών, pic.twitter.com/vS58LzyyNW

6. Η Κρήτη, ένα από τα νησιά του οποίου το νομικό καθεστώς έχει μείνει στο κενό, είναι ένα άδικο κεκτήμενο που απόκτησε η Ελλάδα ως αποτέλεσμα της δημιουργίας μιας de facto κατάστασης διεκδικώντας δικαιώματα σε ολόκληρο το νησί. — Ulku Ocaklar? (ENG) (@UlkuOcaklariENG) July 10, 2022

Επιπλέον, οι Γκρίζοι αναφέρονται στα ελληνικά ΜΜΕ που χρησιμοποιούν τον χάρτη και τονίζουν πως αποτελεί «ξεκάθαρη δήλωση ότι θα σταθούμε ενάντια στις προκλητικές κινήσεις της Ελλάδας και την αλαζονική στόχευση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

7. Τονίζω το εξής για τον χάρτη μας που βρίσκεται στην ατζέντα στα ελληνικά ΜΜΕ: Είναι ξεκάθαρη δήλωση ότι θα σταθούμε ενάντια στις προκλητικές κινήσεις της Ελλάδας και την αλαζονική στόχευση των κυριαρχικών μας — Ulku Ocaklar? (ENG) (@UlkuOcaklariENG) July 10, 2022

Προειδοποίησαν επίσης πως «θα προστατεύσουμε την προγονική μας κληρονομιάς που έχει στρατηγικής σημασία για την Τουρκία» και ακολούθησαν οι ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας με το μήνυμα: «Όπως είπε ο αρχηγός μας Bahceli: Για άλλη μια φορά φωνάζουμε σε όλο τον κόσμο ότι το τουρκικό έθνος έχει τη δύναμη να υπενθυμίσει στο ελληνικό κράτος πώς να καταστρέψει την Αθήνα και πόσο δροσερά και βαθιά είναι τα νερά του Αιγαίου».

8. Όπως είπε ο αρχηγός μας Bahceli: Για άλλη μια φορά φωνάζουμε σε όλο τον κόσμο ότι το τουρκικό έθνος έχει τη δύναμη να υπενθυμίσει στο ελληνικό κράτος πώς να καταστρέψει την Αθήνα και πόσο δροσερά και βαθιά είναι τα νερά του Αιγαίου — Ulku Ocaklar? (ENG) (@UlkuOcaklariENG) July 10, 2022

«Τα τετελεσμένα του μετά 1913, 19, 47 θέτουν τις βάσεις σήμερα για την εξοπλιστική περιπέτεια της Ελλάδας στη Θάλασσα των Νησιών», προσθέτουν.

Κλείνοντας, αναρτήθηκε ένα βίντεο από ομιλία του Ντεβλέτ Μπαχτσελί με τη φράση «Είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο τόσο η ιστορική ρίζα του ζητήματος όσο και η σημερινη de facto κατάσταση. Για μια δίκαιη λύση και διαρκή ειρήνη στη Μεσόγειο».

Τα τετελεσμένα του μετά 1913, 19, 47 θέτουν τις βάσεις σήμερα για την εξοπλιστική περιπέτεια της Ελλάδας στη Θάλασσα των Νησιών. — Ulku Ocaklar? (ENG) (@UlkuOcaklariENG) July 10, 2022

Είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο τόσο η ιστορική ρίζα του ζητήματος όσο και η σημερινη de facto κατάσταση.



Για μια δίκαιη λύση και διαρκή ειρήνη στη Μεσόγειο #UlkuOcaklar?Haritas? pic.twitter.com/AtGsNFFSzl

— Ulku Ocaklar? (ENG) (@UlkuOcaklariENG) July 10, 2022





