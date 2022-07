Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: Η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη

Σε ποιες θέσεις βρίσκονται οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Νικ Κύργιος. Γιατί έχασε τέσσερις θέσεις ο Σέρβος τενίστας παρά τον θρίαμβο στο Wimbledon.



Παρά το γεγονός ότι κατέκτησε για έβδομη φορά στην καριέρα του το Γουίμπλνεντον, φθάνοντας στα 21 Grand Slam, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε τέσσερις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, που διατηρεί η ATP. Ο Σέρβος τενίστας, βρίσκεται πλέον στην 7η θέση, ενώ επικεφαλής, παραμένει ο Ρώσος, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, παρά την απουσία του από το φημισμένο τουρνουά του Λονδίνου και 4ος είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά από σχετική απόφαση της ATP και δεδομένου του τρόπου βαθμολόγησης, ο «Νόλε» έχασε τους 2.000 βαθμούς από την νίκη του στο τελευταίο Γουίμπλεντον επί του Ιταλού, Ματέο Μπερετίνι, ο οποίος βρίσκεται στην 15η θέση.

Οσο για τον Ελληνοαυστραλό, Νικ Κύργιο, ο οποίος ηττήθηκε από τον Τζόκοβιτς με 3-1 στον χθεσινό τελικό, «έπεσε» πέντε θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 45η, ενώ κερδισμένος από την νέα βαθμολογία, είναι ο Ράφα Ναδάλ. Ο Ισπανός πρωταθλητής, ο οποίος δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού στον ημιτελικό με τον Κύργιο, επέστρεψε στο Top-3, καθώς δεύτερος, είναι ο Γερμανός, Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Η πρώτη δεκάδα της ATP, έχει ως εξής:

Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7775 βαθμοί Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 6850 Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 6165 (+1) Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 5150 (+1) Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 5050 (+1) Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 4845 (+1) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4770 (-4) Αντρέϊ Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3700 Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ (Καναδάς) 3445 Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) (Ιταλία) 3185 (+3)

Η Μαρία Σάκκαρη στην 3η θέση

Η Μαρία Σάκκαρη, «σκαρφάλωσε» δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, που διατηρεί η WTA και πλέον, είναι 3η με 4.190 βαθμού. Αμετακίνητη στην κορυφή, παραμένει η Πολωνή, Ιγκα Σβιάτεκ με τεράστια διαφορά από τις συναθλήτριες της, ενώ στην δεύτερη θέση, ανέβηκε η Εσθονή, Ανέτ Κονταβέϊτ.

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, έχασε έξι θέσεις (193η με 347 βαθμούς), ενώ η Δέσποινα Παπαμιχαήλ κέρδισε μία θέση (195η με 343 βαθμούς).

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.336 βαθμοί Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία) 4.326 Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 4.190 Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 4.030 Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.010 Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 3.267 Ντανιέλε Κόλινς (ΗΠΑ) 3.131 Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 3.087 Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 2.886 Εμα Ραντουκάνου (Μ.Βρετανία) 2.717