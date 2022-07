Ζώδια: Οι προβλέψεις της Δευτέρας

Ζώδια

Πώς ξεκινά η καινούργια εβδομάδα. Ποια ζώδια πρέπει να προσέξουν. Αναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις.



Η καινούργια βδομάδα ξεκινά με μας να είμαστε κάπως πιο «κλειστοί» και επιφυλακτικοί γενικά στις επαφές μας και με τάση να βρεθούμε με τα πολύ δικά μας πρόσωπα. Δεν έχουμε διάθεση για βόλτες και μετακινήσεις, αλλά να κάτσουμε μέσα, να χαλαρώσουμε, να απολαύσουμε το σπιτικό φαγητό μας, να ασχοληθούμε περισσότερο με τον χώρο μας, να τον τακτοποιήσουμε, ενδεχομένως και να τον αλλάξουμε. Δεν αποκλείεται να διαθέσουμε επιπλέον χρόνο στην οικογένειά μας, να ξαναθυμηθούμε όμορφες στιγμές του παρελθόντος ή να ψάξουμε συρτάρια και ντουλάπια για παλιά αντικείμενα. Όσον αφορά στα ερωτικά μας, είμαστε ρομαντικοί, έντονα συναισθηματικοί αγαπησιάρηδες, ζητάμε την προστασία και τη φροντίδα. Επαγγελματικά, ακολουθούμε την πεπατημένη, γιατί δε θέλουμε να ρισκάρουμε σε κάτι καινούργιο που δεν γνωρίζουμε ή να εφαρμόσουμε μια άλλη τακτική. Είσαστε προσεκτικοί, συγκρατημένοι αλλά και πρόθυμοι να συνδράμουμε όπως μπορούμε, αν μας το ζητήσουν άτομα που σεβόμαστε και εκτιμάμε.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός: Δεν αποκλείεται να νιώσετε ασφυκτικά από τις οικογενειακές υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει, ακόμα και να εκνευριστείτε, αν δείτε ότι κάποια οικεία σας πρόσωπα όχι μόνο έχουν επαναπαυτεί και περιμένουν από σας να κάνετε πράγματα, αλλά γκρινιάζουν κιόλας που δε γίνονται γρήγορα. Κάποια παράπονα πιθανόν να υπάρξουν και από τη δουλειά σας. Ερωτικά, μια γνωριμία μέσω του περιβάλλοντός σας μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι σας και να σας προσφέρει αγάπη και φροντίδα, όχι όμως το έντονο πάθος κι αυτό είναι που σας κολλάει και δεν προχωράτε.

Ταύρος: Ενδεχομένως να επηρεαστείτε από τις απόψεις κάποιων προσώπων του στενού σας περιβάλλοντος, ακόμα κι αν δεν το δείξετε και μάλιστα τελευταία στιγμή πιθανόν να αλλάξετε μια απόφασή σας που αφορά σε ένα γραφειοκρατικό θέμα ή πρόταση για δουλειά. Δεν αποκλείεται όμως να σας βγει σε καλό και έτσι να γλυτώσετε από πολύ ταλαιπωρία. Ερωτικά, θέλετε πρώτα να αποκτήσετε οικειότητα με ένα πρόσωπο πριν προχωρήσετε και η συχνή επικοινωνία και οι συζητήσεις που θα κάνετε θα σας φέρουν όντως κοντά.

Δίδυμοι: Το παν είναι να αποκτήσετε την εσωτερική σας ηρεμία, ώστε να μπορέσετε να έχετε καθαρό μυαλό για να βρείτε λύσεις ή να πάρετε αποφασίσετε για οικονομικά ή επαγγελματικά θέματα που χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό. Εύκολο όμως δεν είναι καθώς πολλά είναι αυτά που σας ταράζουν κυρίως στις σχέσεις σας και κινδυνεύετε να κάνετε αψυχολόγητες και παρορμητικές ενέργειες που δε θα σας ωφελήσουν. Ερωτικά, υπάρχει έλξη με ένα πρόσωπο όμως στην παρούσα φάση δεν είστε σίγουροι αν θέλετε ή μπορείτε να προχωρήσετε σε κάτι περισσότερο.

Καρκίνος: Μια σύντομη επιστροφή στο παρελθόν μπορεί να σας βοηθήσει, ώστε να κάνετε μια σύγκριση του τότε και του τώρα, όχι όμως για να σας πιάσει μελαγχολία, αλλά για να βρείτε λύσεις σε προσωπικά σας θέματα. Εφ’ όσον η μνήμη σας είναι άψογη, θυμηθείτε τι είχατε κάνει σε ανάλογη περίπτωση και τι αποτέλεσμα είχατε. Μια ενίσχυση ή αλλαγή της εξωτερικής σας εμφάνισης είναι επίσης πιθανή. Όσον αφορά στα ερωτικά σας, έχετε πέραση, άρα και ευκαιρίες για κάτι καινούργιο. Αν αποβάλλετε κάποιες ανασφάλειες ή δισταγμούς, ενδεχομένως η εξέλιξη να είναι πιο γρήγορη.

Λέων: Έχετε μια συναισθηματική φόρτιση και ενδεχομένως να παραπονεθείτε ότι προσπαθείτε άδικα και οι κόποι σας δεν αναγνωρίζονται ή δεν παίρνετε πίσω τα ανάλογα με αυτά που προσφέρετε στη δουλειά σας. Όμως, είναι πιθανό εσείς να έχετε παραπάνω προσδοκίες απ’ όσες θα έπρεπε. Μια αποκάλυψη πάντως θα σας κάνει να δείτε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Ερωτικά, νιώθετε πολλά για ένα πρόσωπο, προτιμάτε όμως να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας και να μην του τα δείξετε γιατί δεν έχετε βεβαιωθεί αν το ενδιαφέρον είναι αμοιβαίο.

Παρθένος: Μια συζήτηση με ένα πολύ φιλικό σας πρόσωπο θα σας βοηθήσει όχι μόνο να βγάλετε από μέσα σας διάφορα που σας βαραίνουν, αλλά και να δείτε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Αν μάλιστα το θέμα σας είναι ερωτικό, τότε ίσως πειστείτε να αφήσετε κατά μέρος τις πολλές αναλύσεις και να κάνετε αυτό που λέει η καρδιά σας. Από την άλλη μπορεί να έρθετε σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, με τους οποίους έχετε κοινές αναφορές ή κινείστε στον ίδιο χώρο για να ερευνήσετε αν υπάρχουν προοπτικές για μια μελλοντική συνεργασία.

Ζυγός: Θα ασχοληθείτε με αρκετά επαγγελματικά ζητήματα και μάλιστα κάποια από αυτά είναι και επιτακτικά. Το θέμα είναι ότι για μια ακόμα φορά μπορεί το συναισθηματικό σας κομμάτι να σας μπλοκάρει και να μην καταφέρετε να εκφράσετε την αντίθεσή σας ή να καταλήξετε σε μια απόφαση που ενδέχεται να δυσαρεστήσει ορισμένα άτομα. Ερωτικά, φαίνεται να κολλάτε και πάλι σε ένα πρόσωπο από το πρόσφατο παρελθόν σας, που ακόμα έχουν μείνει… εκκρεμότητες μεταξύ σας ή μεγαλύτερό σας ηλικιακά σας, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα και πρέπει να αποφασίσετε τι θα κάνετε.

Σκορπιός: Θα έχετε τη δυνατότητα είτε να έρθετε σε επαφή με κάποια πρόσωπα που είναι μακριά σας είτε να εξερευνήσετε κάποια καινούργιες επαγγελματικές προοπτικές ή να επεξεργαστείτε ιδέες σας για να βελτιώσετε τη δουλειά σας. Θα μάθετε αρκετά, θα μιλήσετε για διάφορα και γενικά θα διαμορφώσετε μια εικόνα για να ξέρετε πώς να κινηθείτε. Ερωτικά, αν δεν νιώθετε έτοιμοι ή σίγουροι για την ανταπόκριση ενός προσώπου που σας ενδιαφέρει, θα κάνετε μεν κινήσεις να το πλησιάσετε, αλλά προσεκτικές για να μην εκτεθείτε.

Τοξότης: Θα είστε πολύ πιο ήρεμοι από τις προηγούμενες μέρες, όμως αυτό δε σημαίνει ότι θα είστε και ξένοιαστοι. Θα έχετε μια ανησυχία για την πορεία των επαγγελματικών ή των οικονομικών σας και ενδεχομένως να καταλήξετε ότι όσες παρορμήσεις κι αν σας έρχονται, πρέπει να παραμείνετε σταθεροί στα πλάνα σας και να μην ξεφεύγετε από τα όριά σας. Ερωτικά, νιώθετε έτοιμοι να προχωρήσετε σε μια πιο σοβαρή δέσμευση, όμως καλό θα ήταν να αρκεστείτε σε πιο ελαφριές καταστάσεις, να χαρείτε το τώρα γιατί, με την αστάθεια που επικρατεί, το μέλλον είναι αβέβαιο.

Αιγόκερως: Ελκύετε άτομα που θα ήθελαν να αποκτήσουν πιο στενή επαφή μαζί σας, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για κοινωνικούς. Ωστόσο, η δική σας επιφυλακτικότητα, ενδεχομένως από το φόβο σας να μη γίνετε θύμα εκμετάλλευσης, εμποδίζει στο να αναπτυχθεί μια καινούργια συνεργασία ή φιλία. Κάποια παράπονα από τον άνθρωπό σας πιθανόν λόγω της πολύωρης απασχόλησής σας με τα επαγγελματικά σας δε θα τα γλυτώσετε. Αν είστε μόνοι, ίσως νιώσετε ότι ένα πρόσωπο σας πιέζει και οι αντιδράσεις σας θα είναι κάπως απότομες. Μπορεί να μετανιώσετε κιόλας για το θάρρος που του δώσατε.

Υδροχόος: Μπορεί να βαριέστε γιατί επαναλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια στην καθημερινότητά σας, κυρίως όμως στη δουλειά σας, που βέβαια σας καλύπτει βασικές ανάγκες σας, όχι όμως και το δημιουργικό σας κομμάτι. Ωστόσο, από την στιγμή που δεν έχετε εναλλακτική, δεν γίνεται να κάνετε κάτι διαφορετικό και πιέζεστε συναισθηματικά να το αποδεχτείτε. Από την άλλη όμως ίσως είναι κι ένα κίνητρο για να αρχίσετε να ψάχνετε. Επίσης, θα σας απασχολήσει αρκετά η διατροφή σας ενώ είναι πιθανή και μια αδιαθεσία που θα σας καταβάλλει.

Ιχθύς: Έχετε πάρει τα πάνω σας αυτή την περίοδο και έχετε κάθε δικαίωμα να ελπίζετε τα καλυτέρα και για τα επαγγελματικά και τα ερωτικά σας. Είστε δημοφιλείς, προσελκύετε το ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων και οι επιλογές σας συνεχώς αυξάνονται. Αν αποβάλλετε, μάλιστα, κάποιες ανασφάλειές σας, δείξετε τα ταλέντα και τις ικανότητές σας και βγάλετε προς τα έξω σιγουριά και αυτοπεποίθηση, τότε τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά. Φροντίστε, ωστόσο, να έχετε τη διαίσθησή σας οδηγό και να αποφύγετε συναισθηματικές λακκούβες που μπορεί να ανακόψουν την επιτυχημένη πορεία σας.

