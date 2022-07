Τεχνολογία - Επιστήμη

Χαλκιδική: Σεισμός στα ανοιχτά της Κασσάνδρας

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα ανοιχτά της Χαλκιδικής.

Σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά της Χαλκιδικής. Η σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ είχε επίκεντρο 36χλμ νότια νοτιοδυτικά του Παλιουρίου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 13,6 χλμ. ,σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Το βράδυ της Κυριακής σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

