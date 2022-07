Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ανατολική Αττική αλλάζει προς το καλύτερο

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα εργοτάξια του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κρωπίας - Παιανίας, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στο λιμάνι της Ραφήνας.



Τα εργοτάξια για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κρωπίας - Παιανίας και της σήραγγας Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας επισκέφτηκε το πρωί της Δευτέρας κατά την περιοδεία του στην Ανατολική Αττική ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο το οποίο γίνεται στην Ελλάδα αν αθροίσουμε όλες τις παρεμβάσεις σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας και αγωγών, είτε μιλάμε για αστικά δίκτυα είτε μιλάμε για τους κεντρικούς αγωγούς. Είναι μία πολύ σημαντική παρέμβαση και φυσικά βελτιώνει την ποιότητα ζωής και δίνει άλλες δυνατότητες στην περιοχή», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το χώρο κατασκευής του ΚΕΛ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως εξασφαλίστηκαν 420 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνοντας λύση σ’ ένα πρόβλημα δεκαετιών.





«Εδώ μιλάμε για μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες περιοχές της χώρας, η οποία είχε ακόμα βασικότατες ελλείψεις ως προς τις περιβαλλοντικές υποδομές. Νομίζω ότι αυτή είναι η σημαντική παρέμβαση η οποία γίνεται εδώ», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.



Τα έργα εντάσσονται σε ένα ευρύ φάσμα υποδομών που έρχονται να αναβαθμίσουν τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής. Η κατασκευή των συνολικά τεσσάρων ΚΕΛ και του αποχετευτικού δικτύου θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα αναβαθμίσουν περιβαλλοντικά την περιοχή, προστατεύοντας τον υδροφόρο ορίζοντα και θέτοντας παράλληλα τέλος στην επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών.





Πολύ σημαντικό ότι δεν έχουμε τις εικόνες ταλαιπωρίας που έχουν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια



Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη του προσωπικού του Αερολιμένα καθώς και με ταξιδιώτες.



«Το πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε τις εικόνες ταλαιπωρίας που έχουν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και αυτό προσθέτει πολύ στην εμπειρία του επισκέπτη, είτε στην άφιξη, είτε στην αναχώρηση. Δείχνουμε την εικόνα μιας πλήρως οργανωμένης χώρας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Οι καλές τουριστικές περίοδοι του καλοκαιριού χτίζονται τον χειμώνα. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και να μας δώσει και ο τουρισμός τις δημοσιονομικές ανάσες που τόσο χρειαζόμαστε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του αεροδρομίου, Γιάννη Παράσχη, για την πορεία των αεροπορικών μετακινήσεων φέτος, ειδικά μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών την 1η Μαΐου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συντονισμένες προσπάθειες που έχουν γίνει για την αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα να εκτελούνται 63 πτήσεις ανά εβδομάδα και η επιβατική κίνηση από τις ΗΠΑ να είναι αυξημένη κατά 50% σε σύγκριση με το 2019.

Ο κ. Παράσχης ανέφερε στον Πρωθυπουργό ότι, σε αντίθεση με πολλά μεγάλα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεν αντιμετωπίζει προβλήματα έλλειψης εργαζόμενων, χάρη στη σωστή διαχείριση του προσωπικού που έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τη στήριξη από κρατικά προγράμματα προστασίας της απασχόλησης, όπως το «Συν-εργασία».



Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πράσινες πολιτικές που έχει υιοθετήσει επί χρόνια η εταιρεία του αεροδρομίου, με αιχμή την υπό κατασκευή μονάδα φωτοβολταϊκών για ιδιοκατανάλωση, που αποβλέπει σε μηδενικό ισοζύγιο ρύπων το 2025.



Επίσκεψη σε Κατασκηνώσεις του Δήμου Ζωγράφου, στη Ραφήνα, όπου φιλοξενούνται Ουκρανοί Πρόσφυγες και στο λιμάνι



Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, στη Ραφήνα, κατασκήνωση του Δήμου Ζωγράφου όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες από το ελληνικό χωριό Σαρτανά της Ουκρανίας. Στην ίδια κατασκήνωση βρίσκονται επίσης και δύο νεογέννητα.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης συνοδευόμενος και από τον Δήμαρχο Ζωγράφου, Βασίλη Θώδα και επισκέφθηκε τους χώρους που ζουν και αθλούνται τα παιδιά, ενώ ενημερώθηκε για τη φοίτησή τους που συνεχίζεται σε σχολείο.





«Ξέρετε πόσο κοντά είμαστε στο ελληνικό στοιχείο. Και μέσα σε αυτή τη μεγάλη τραγωδία, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας παρέχουμε έναν ασφαλή χώρο για εσάς, τα παιδιά σας, να πάνε τα παιδιά σας σχολείο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός εκφράζοντας την ευχή του γρήγορα να τελειώσει αυτή η περιπέτεια.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το λιμάνι της Ραφήνας όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία του εν μέσω τουριστικής περιόδου καθώς και για τα σχέδια αναβάθμισης, βελτίωσης και επέκτασης των υποδομών του λιμανιού από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, Σπύρο Χρυσοφώτη, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του Οργανισμού, Δέσποινα Γκικάκη και τον Δήμαρχο Ραφήνας, Ευάγγελο Μπουρνούς.



«Η Ραφήνα είναι η φυσική πύλη εξόδου για όλες τις βόρειες Κυκλάδες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός τονίζοντας ωστόσο ότι οι υποδομές του λιμανιού «έρχονται από το παρελθόν και σίγουρα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αναβάθμιση συνολικά και την αυξημένη ζήτηση ως προς το τουριστικό μας προϊόν. Θα παρακολουθώ πολύ στενά τη μελετητική πρόοδο του έργου», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





Ο Πρωθυπουργός περπάτησε κατά μήκος του λιμανιού και επισκέφτηκε την τοπική αγορά όπου συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες.



Η Ελλάδα αλλάζει, η Ανατολική Αττική αλλάζει προς το καλύτερο για το καλό όλων των Ελλήνων



«Είχα την ευκαιρία σήμερα να περιοδεύσω σε μία σειρά από πολύ σημαντικά έργα τα οποία γίνονται στην Ανατολική Αττική, με σημαντικότερες τις μεγάλες υποδομές. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ανατολική Αττική είναι μία μικρογραφία των αλλαγών που συντελούνται σε ολόκληρη τη χώρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια χαιρετισμού που απηύθυνε σε μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Ραφήνα, συμπληρώνοντας πως «η Ελλάδα αλλάζει, η Ανατολική Αττική αλλάζει προς το καλύτερο για το καλό όλων των Ελλήνων».





Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συμπλήρωση των τριών χρόνων από τη μέρα που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας: «Συμπληρώσαμε -πριν από τρεις μέρες- 3 χρόνια από τότε, που ο λαός μας εμπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση του τόπου. Θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Όχι μόνο για τους αγώνες που δώσαμε τότε για να μπορέσουμε και πάλι να έχουμε αυτό το μεγάλο προνόμιο, αυτή τη μεγάλη τιμή, να διαχειριζόμαστε την τύχη της πατρίδας μας αλλά και για τους αγώνες που έχετε δώσει από τότε. Και φυσικά για τους αγώνες που θα δώσετε από τώρα ώστε, όταν θα γίνουν οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας το 2023 να είμαστε και πάλι νικητές. Αναρωτιούνται μερικές φορές ξέρετε, οι αντίπαλοί μας: «γιατί κάνουν λέει περιοδείες και κινούνται και βγαίνουν στον κόσμο, μήπως έχουν κάποια κρυφή ατζέντα, μήπως ετοιμάζουν εκλογές και δεν μας το λένε;» Τους επαναλαμβάνω ότι η δέσμευσή μου ισχύει στο ακέραιο. Είναι εθνικά επιβεβλημένο να πορευτούμε στο επόμενο κρίσιμο διάστημα σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, την οποία μόνο η σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξασφαλίζει. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Όπως διαχειριστήκαμε μεγάλες δυσκολίες μέχρι σήμερα, έτσι θα διαχειριστούμε και τις δυσκολίες που έρχονται. Και στο τέλος της τετραετίας θα αναμετρηθούμε, με αυτούς οι οποίοι φροντίζουν σε κάθε ευκαιρία να μας θυμίζουν πόσο κακό έκαναν στη χώρα».





«Εμείς εξακολουθούμε να μιλάμε με το έργο μας: η Ελλάδα αλλάζει, η οικονομία αναπτύσσεται, η ανεργία μειώνεται, μεγάλα έργα δρομολογούνται σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, από το πιο μικρό βήμα μέχρι την πιο μεγάλη περιφέρεια, η κοινωνική μας πολιτική στηρίζει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Έχουμε την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πολύ σκληρά, μέχρι και την τελευταία μέρα για να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι αυτής της εμπιστοσύνης. Έχουμε ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.





Τον Πρωθυπουργό κατά την περιοδεία του συνόδευσαν ο Υπουργός Εσωτερικών και Βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και υποψήφιος βουλευτής στην Ανατολική Αττική, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, η Υφυπουργός Τουρισμού και υποψήφια βουλευτής στην Ανατολική Αττική, Σοφία Ζαχαράκη, οι Βουλευτές Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος Βλάχος, Βασίλης Οικονόμου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, o Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης και ο Δήμαρχος Ραφήνας, Ευάγγελος Μπουρνούς.

