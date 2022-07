Κόσμος

Uber Files – Μακρόν: Η πρώτη αντίδραση του Γάλλου Προέδρου

«Απάντηση επί της αρχής» έδωσε η Προεδρία της Γαλλίας μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου για την Uber.

Μια πρώτη αντίδραση υπήρξε σήμερα το πρωί από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων αναφορικά με δημοσιεύματα πολλών ευρωπαϊκών εφημερίδων για τον τρόπο λειτουργίας στον τομέα των μεταφορών της εταιρίας UBER και το αν και κατά ποσό ο Εμανουέλ Μακρόν υπήρξε στη Γαλλία προνομιακός συνομιλητής της κατά την περίοδο 2014-2016 που ήταν στο υπουργείο Οικονομικών, επί προεδρίας Φρανσουά Ολάντ.

Σύμφωνα με «απάντηση επί της αρχής» που έδωσε η προεδρία της Δημοκρατίας σε ερωτήσεις της εφημερίδας Le Monde η οποία έφερε στη δημοσιότητα το θέμα στη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν, ως υπουργός «φυσικά ήταν εκείνη την εποχή σε επαφές με τις εμπλεκόμενες εταιρίες στις βαθιές αλλαγές του τομέα των μεταφορικών υπηρεσιών, διευκολύνοντας στην άρση κάποιων διοικητικών ή ρυθμιστικών εμποδίων».

Το ζήτημα έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις στη Γαλλία με την αντιπολίτευση να θεωρεί προβληματικές τις τότε δραστηριότητες Μακρόν, ενώ εκ παραλλήλου η γαλλική Εθνοσυνέλευση τοποθετείται σήμερα επί της πρότασης μομφής που κατέθεσαν την προηγούμενη εβδομάδα τα κόμματα της αριστεράς και που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν θα υπερψηφιστεί.

Σε δήλωση του βουλευτή πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη, αναφέρεται «Παρά τις διεθνείς αποκαλύψεις για την εταιρεία Uber, που συγκλονίζουν Ευρώπη και Αμερική, στη χώρα μας, η ΝΔ και τα στελέχη της αλλά και πολλά συστημικά ΜΜΕ, που είχαν αναλάβει εργολαβικά την υπεράσπιση της, αλλά και την σπίλωση και κατασυκοφάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πιεί το αμίλητο νερό… Πώς να μιλήσουν άλλωστε όταν, ως αξιωματική αντιπολίτευση η ΝΔ, κορυφαία στελέχη της και στρατευμένα ΜΜΕ, στήριξαν δημόσια την εταιρεία Uber και άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, λειτουργώντας με τον τρόπο ακριβώς, που αποκαλύπτεται από διεθνή μέσα; Πώς να μιλήσουν σήμερα για την διαπλοκή πολιτικών σε όλη την Ευρώπη με την εταιρεία Uber και τους τρόπους που παρέμβαιναν, για τις αλλαγές στους Νόμους και την απορρύθμιση επαγγελμάτων, προς όφελος πολύ λίγων συγκεκριμένων εταιρειών, όταν λειτούργησαν με τον ίδιο τρόπο, λασπώνοντας και λοιδορώντας εμάς, σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο;».

Σε άλλο σημείο της δήλωσης του κ. Σπίρτζη σημειώνεται «Η αλήθεια που σήμερα αποδεικνύεται είναι ότι δεν προτιμήσαμε να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένα συμφέροντα, παρά τις μεγάλες πιέσεις, σε βάρος του ελληνικού λαού, σε αντιδιαμετρικά αντίθετη πολιτική από τον κ. Μητσοτάκη, την κυβέρνηση του και τoυς συνοδοιπόρους του. Η αλήθεια αποκαλύπτεται καθημερινά, για κάθε ζήτημα που ο κ. Μητσοτάκης, τα στελέχη της ΝΔ και οι συνοδοιπόροι τους, μας λοιδόρησαν, μας συκοφάντησαν, μας στοχοποίησαν, παραπληροφορώντας τον ελληνικό λαό…».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης, σε ανάρτηση του, αναφέρει «Ο πακτωλός χρήματος, κι η ολοκληρωτική μιντιακή στήριξη, που τέθηκαν στη διάθεση του Μακρόν όταν ανακοίνωσε ότι πάει για Πρόεδρος θα ήταν αδύνατη χωρίς πρότερες δεσμεύσεις του στην Διεθνή του Κεφαλαίου. Όποιος δεν τις δίνει αντιμετωπίζει δαιμονοποίηση».

