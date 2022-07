Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής.

Η φωτιά ξέσπασε στην θέση Ρουπάκι σε ξηρά χόρτα, όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και τελικά κατάφεραν να την σβήσουν.

Κατεσβέσθη η #πυρκαγιά στη θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργου Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2022

