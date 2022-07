Πολιτισμός

Μολδαβία: Ο ΕΕΣ παρέδωσε 30 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (εικόνες)

H 7η κατά σειρά ανθρωπιστική βοήθεια προς ενίσχυση των πληγέντων της Ουκρανίας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, παρέδωσε μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Μολδαβία, προς ενίσχυση του μεγάλου αριθμού Ουκρανών αμάχων που φιλοξενούνται προσωρινά στη χώρα.

Συγκεκριμένα, η 7η κατά σειρά ανθρωπιστική αποστολή του Ε.Ε.Σ (3 φορτηγά) προς τους πληγέντες της Ουκρανίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μεταφέροντας περίπου 30 τόνους ανθρωπιστικού υλικού (τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη πρώτης ανάγκης, αντισηπτικά, κ.α.) στη Μολδαβία. Η ανθρωπιστική βοήθεια του Ε.Ε.Σ. θα διατεθεί άμεσα στους εκτοπισμένους Ουκρανούς, ενισχύοντας σημαντικά τις κρατικές υπηρεσίες της Μολδαβίας στο δύσκολο αγώνα που δίνουν καθημερινά για να ανταποκριθούν στον μεγάλο αριθμό προσφύγων που έχει συγκεντρωθεί στη χώρα.





Σημειώνεται ότι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας, καταγράφοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που υφίστανται, προκειμένου το επόμενο διάστημα να αποστείλει εκ νέου ανθρωπιστική αποστολή για την ενίσχυση των πληγέντων.

