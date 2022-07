Life

Μπακογιάννης: Το Γκάζι δεν είναι Μύκονος να παίζει μουσική έως τις 7 το πρωί

Αποφασισμένος να βάλει... stop στην νυχτερινή μουσική εμφανίστηκε οι δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών σε αυτήν την πόλη, σέβονται τους κανόνες, σέβονται τους νόμους, σέβονται τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις. Σ’ αυτές, ο δήμος Αθηναίων θα εξαντλήσει την αυστηρότητά του. Και αυτή είναι μια κεντρική απόφαση, η οποία έχει ληφθεί από τη δημοτική μας παράταξη, κι από μένα προσωπικά, τολμώ να σας πω. Ξέρω ότι έχουμε τη στήριξη του Δ. Σ. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό να εκβιάζεται ή να απειλείται ο δήμος Αθηναίων» ήταν απάντηση που έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό REAL FM ερωτηθείς σχετικά με την κατάσταση στο Γκάζι.

«Εξαντλούμε όλα τα νόμιμα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και σφραγίζουμε τα καταστήματα. Έχει ήδη γίνει σε κάποιες περιπτώσεις και θα γίνεται όπου είναι απαραίτητο. Εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, κάθε δυνατότητα που μάς δίνει ο νόμος. Δεν πρόκειται να διστάσουμε» υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αναφορικά με το ζήτημα της ασφάλειας στην πόλη υπογράμμισε ότι από τότε που τέθηκε δημόσια το θέμα, έχει υπάρξει βελτίωση. «Βεβαίως, έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στις δημόσιες μου δηλώσεις και επιλέγω συνειδητά να είμαι» είπε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Ευχαρίστησε επίσης για μία ακόμη φορά τους άνδρες και τις γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ. που επιτελούν το καθήκον τους κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς και τους ανθρώπους της Δημοτικής Αστυνομίας. «Θα ήθελα να κρατήσετε δύο πράγματα: Πρώτον, ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στους Έλληνες αστυνομικούς οι οποίοι πραγματικά καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες με τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και με τις δυνατότητες που τους παρέχονται. Και δεύτερον, πως και ο Δήμος Αθηναίων πραγματικά έχει ξεπεράσει τις θεσμικές αρμοδιότητες του και προσπαθεί να βάλει “πλάτη”. Και αυτό το κάνουμε σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε γειτονιά».

Τέλος, σε ό,τι αφορά την παρέμβασή του για τις πορείες και τις αθλητικές διοργανώσεις στην πόλη, ο Κώστας Μπακογιάννης, σημείωσε: «Τα στατιστικά του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λένε ότι το περασμένο εξάμηνο, η Αθήνα έκλεισε 164 φορές. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πάει άλλο, αυτή είναι μία κατάσταση η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς λοιπόν είπαμε τρία πράγματα: Πρώτον ότι δεν πρέπει να επιτρέπονται οι αθλητικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις τις εργάσιμες ημέρες και εργάσιμες ώρες. Προφανώς, κανείς δεν αμφισβητεί την πολύ καλή πρόθεση των διοργανωτών και κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι σημαντικές διοργανώσεις, όμως θα πρέπει ταυτόχρονα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της πόλης».

«Δεύτερον, χρειαζόμαστε μια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ταυτόχρονα θα διασφαλίζει ότι δε θα γίνεται τίποτα στα όρια του δήμου, χωρίς την άδεια του δήμου της Αθήνας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο προφανές. Και τρίτον, ότι έχουμε ένα νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί και φέρνει μία λογική στις πορείες και τις διαμαρτυρίες. Δεν αρνείται το δικαίωμα κανενός, το αντίθετο. Λέει, όμως, ότι πρέπει να υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας: Ανάλογα με το πόσοι είστε, τόσες λωρίδες θα καταλαμβάνετε. Αυτός ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί» συμπλήρωσε κλείνοντας.

Δηκτικά σχόλια του ΣΥΡΙΖΑ

Σε κοινή δήλωση του Τομεάρχη και του Αναπληρωτή Τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κ. Ζαχαριάδη και Χατζηγιαννάκη, αναφέρεται «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους κ.κ. Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών στη νέα δημόσια αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με πρωταγωνιστή τον κ. Μπακογιάννη και με θέμα τον «έλεγχο» των πορειών για την καταπολέμηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Φαίνεται ότι αυτή η συνήθεια της μετάθεσης ευθυνών είναι στο DNA του Δημάρχου. Η μετάθεση ευθυνών, όμως, για να καλύψουν οι μεν Υπουργοί την επιτελική τους ανικανότητα και ο δε Δήμαρχος την καταστροφική εικόνα της πόλης, δεν αφορούν την κοινωνία.

Ο κ. Μπακογιάννης φαίνεται πώς δεν κατανοεί τι πραγματικά συμβαίνει στην πόλη της Αθήνας. Αντί αυτοκριτικής και συγνώμης για την αδιανόητη κίνηση στους δρόμους που έχει προκαλέσει το εγχείρημα του «μεγάλου περιπάτου» ρίχνει τις ευθύνες αλλού, ακόμα κι αν αυτό το αλλού δεν είναι η αντιπολίτευση ή η κοινωνία, αλλά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη… Η κατάρρευση του συστήματος της ΝΔ είναι τόσο ραγδαία που τα στελέχη της ΝΔ μεταθέτουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Η καθημερινότητα, όμως, των πολιτών υποβαθμίστηκε σημαντικά από το 2019 μέχρι σήμερα και μετά την κάλπη των εθνικών εκλογών που θα μπει τέλος στην εφιαλτική ανικανότητα της κυβέρνησης της ΝΔ, έρχονται οι αυτοδιοικητικές και εκεί όλοι γνωρίζουν ότι τίποτα δεν θα θυμίζει το 2019».

