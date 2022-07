Παράξενα

Χιονοστιβάδα σκεπάζει τουρίστα την ώρα που την καταγράφει (βίντεο)

Ένα από τα άτομα που μετείχαν στην πεζοπορία κατέγραψε την τεράστια χιονοστιβάδα να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα από το βουνό.



Μια τεράστια χιονοστιβάδα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Κιργιστάν, όπου εννέα Βρετανοί και ένας Αμερικανός επέζησαν από θαύμα.

Στο βίντεο που ανέβασε ο 26χρονος Χάρι Σιμίν, περιγράφει πως η δεκαμελής ομάδα του έκανε πεζοπορία στο βουνό, όταν άκουσαν «τον ήχο του πάγου που σπάει» και ένα είδαν γιγαντιαίο κύμα χιονιού να κατευθύνεται προς το μέρος τους.

Ο Χάρι Σίθμιν δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από το περιστατικό. Το βίντεο δείχνει τη χιονοστιβάδα να κατεβαίνει από μακριά, μέχρι που τον πλησίασε και τον κάλυψε ένα στρώμα πάγου.

I suppose there was nowhere to run to, but still! ??pic.twitter.com/3GE4M4YOxa — James Withers (@scotfoodjames) July 10, 2022

Ο ίδιος γλίτωσε λόγω της θέσης του, αφού βρισκόταν πίσω από τους βράχους, κοντά σε ένα καταφύγιο, ενώ όλη η ομάδα κατάφερε να κρυφτεί, καθώς το χιόνι πέρασε από πάνω τους.

Ο Σίμιν απομακρύνθηκε από την ομάδα για να τραβήξει φωτογραφίες, όταν άκουσε «τον βαθύ ήχο του πάγου να σκάει πίσω του», όπως έγραψε στον λογαριασμό που δημοσίευσε το βίντεο.

