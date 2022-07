Viral στο Tik Tok ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης (βίντεο)

Παράξενα

Θραύση κάνει στο Tik Tok βίντεο με "πρωταγωνιστή" τον Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιο.

Viral έχει γίνει στο Tik Tok ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιος καθώς ο ίδιος αντιδρά με ιδιαίτερο χιούμορ στις επίμονες προσπάθειες να τοποθετηθεί σε σωστή θέση το μικρόφωνό του, τη στιγμή που ευλογούσε άρτους και μαθητές για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων.

Άνδρας από τον Ναό που γίνεται η λειτουργία, προσπαθεί επίμονα να τοποθετήσει το μικρόφωνο σε κατάλληλη θέση, ώστε να ακούγεται καλύτερα ο λόγος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Ωστόσο, οι προσπάθειές του δεν στέφονται από επιτυχία.

«Ο Θεός το ακούει όπως και να το βάλεις», του λέει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτη και οι πιστοί που βρίσκονται στην αυλή της εκκλησίας ξεσπούν σε γέλια.

Δείτε το βίντεο:

πηγή βιντεο: tik tok/ manos_androu

