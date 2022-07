Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης για αύξηση κρουσμάτων: Η μετάδοση γίνεται κυρίως στους ανοιχτούς χώρους

Η εκτίμηση του Υπουργού Υγείας για το πότε θα φτάσουμε στην κορύφωση αυτού του κύματος. Γιατί έγινε εβδομαδιαία η ενημέρωση για τα κρούσματα.

Κορύφωση του τελευταίου κύματος της πανδημίας μέσα στον Ιούλιο αναμένει ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, επαναλαμβάνοντας ότι βρισκόμαστε σε φάση συνύπαρξης με τον ιό. «Μέσα στον Ιούλιο πιστεύουμε ότι θα έχει κάνει τον κύκλο του αυτό το κύμα και άρα θα διαχειριστούμε την κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας το σκεπτικό της εκτίμησής του ο κ. Πλεύρης σημείωσε δύο στοιχεία:

τις προηγούμενες εβδομάδες η ανοδική τάση ήταν στο 100%, 120% αυτή τη στιγμή η ανοδική τάση κυμαίνεται γύρω στο 10%

σημαντικό στοιχείο αυτού του κύματος, είναι ότι θα παραμείνει σε επίπεδο νόσησης και σε απλές νοσηλείες και ότι δεν θα δώσει βαριές νοσηλείες.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ALPHA, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή οι διασωληνωμένοι είναι σταθερά στους 100. «Προφανώς θα υπάρχει και αύξηση όσο υπάρχουν στις απλές κλίνες κόσμος αλλά αυτό μας δείχνει ότι δεν θα έχουμε πίεση στους σκληρούς δείκτες», είπε, προσθέτοντας ότι στις απλές κλίνες υπάρχει πίεση- ειδικά στην Αττική-, ωστόσο, «δεν μας βγάζει πιο βαριές νοσηλείες».

Αναφερόμενος στη λήψη μήτρων, επανέλαβε ότι υπάρχει σύσταση για χρήση μάσκας όπου υπάρχει συνωστισμός. «Όμως η μετάδοση δεν γίνεται από τους κλειστούς χώρους. Στη χώρα μας αυτή την περίοδο οι κλειστοί χώροι είναι περιορισμένοι, η μετάδοση γίνεται κυρίως στους ανοιχτούς χώρους και στις μικρές ηλικίες όπου υπάρχει έντονη διασκέδαση», είπε.

«Τι λέμε λοιπόν εμείς; Να τηρούνται τα μέτρα χωρίς την έννοια της υποχρεωτικότητας του διοικητικού προστίμου. Από εκεί και πέρα δεν θεωρούμε ότι η πίεση θα μεταφερθεί στους σκληρούς δείκτες δηλαδή στις διασωληνώσεις», πρόσθεσε.

«Στις απλές κλίνες θα έχουμε μια πίεση που τη διαχειριζόμαστε αναπτύσσοντας επιπλέον κλίνες όπου είναι αυτό εφικτό και παράλληλα σε συνεργασία έχουμε μιλήσει και με ιδιώτες πάλι αλλά αν χρειαστεί να γίνουν και παρεμβάσεις στα νοσοκομεία», συνέχισε, υπογραμμίζοντας το γεγονός πως φέτος έχουμε τους περισσότερους τουρίστες από κάθε άλλη εποχή που είχαμε.

«Οπότε καταλαβαίνετε τη μάχη που δίνει το εθνικό σύστημα υγείας να διατηρείται ο τουρισμός κανονικά. Να έχουμε παραπάνω πληθυσμό στη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαστε τα 10.000.000, είναι και όλοι οι τουρίστες. Και να διαχειριζόμαστε την πανδημία είναι ένας μεγάλος αγώνας που δίνουν οι γυναίκες και οι άνδρες και πραγματικά το καλοκαίρι θα παραμείνουμε στο σχέδιο όπως το έχουμε πει», ανέφερε.

Σχετικά με τα αντιϊικά φάρμακα, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι έχει γίνει επιπλέον παραγγελία για να υπάρχουν, διαβεβαιώνοντας μάλιστα ότι δίνονται «με ένα υποδειγματικό σύστημα που έχει να κάνει με τη συνταγογράφηση και την αποστολή, και δεν υπάρχει καμία δυσλειτουργία».

«Όλοι λαμβάνουν τα φάρμακα, το μόνο πρόβλημα συνήθως υπάρχει στις Κυριακές που είναι δύσκολες οι αποστολές, οπότε εκεί πέρα εξυπηρετούνται κατά βάση οι περιπτώσεις των ατόμων που έχουν συνταγογραφήσει πιο αργά και λήγει το πενθήμερο. Συνεχίζεται κανονικά, καλούμε τους γιατρούς να γράφουν τα αντιϊικά, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και στην Ελλάδα που δείχνουν ότι έχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα ως προς τη βαριά νόσηση, απλώς επειδή είναι μαζικά φάρμακα δηλαδή δεν δίνονται όταν ο άλλος είναι επιβαρυμένος αλλά δίνονται στην αρχή, τα δίνουμε στοχευμένα στις κατηγορίες που κινδυνεύουν», είπε.

Εξηγώντας επίσης το λόγο για τον οποίο αποφασίστηκε να γίνει εβδομαδιαία η ενημέρωση για τα κρούσματα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Η λογική η οποία υπάρχει στην καταγραφή που ακολουθούν σιγά-σιγά και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι πλέον θα έχουμε μία αναφορά, οπότε σε αυτήν την αναφορά θα μαθαίνονται κανονικά και οι θάνατοι και τα κρούσματα πόσα είναι όλη την εβδομάδα και οι διασωληνωμένοι πόσοι είναι. Δεν αποκρύπτεται δηλαδή κάτι, αλλά θέλουμε αυτό να γίνεται σε ένα πλαίσιο πλέον εβδομαδιαίο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ο παράγοντας της επιτήρησης που υπήρχε σε άλλες περιόδους με τους σκληρούς δείκτες. Πάντως η ενημέρωση θα υπάρχει».

Τέλος, σχολιάζοντας το νομοσχέδιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έκανε λόγο για ένα νομοσχέδιο που εκσυγχρονίζει ένα πλαίσιο που εδώ και 20 χρόνια δεν έχει αλλάξει.

«Το βασικό είναι ότι σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε προκειμένου να κάνει κρυοσυντήρηση του γενετικού της υλικού η γυναίκα και χρήση αυτού, προσέξτε, του δικού της υλικού, θα πρέπει να έχει τη συναίνεση του συντρόφου της ή του πρώην άντρα της. Δηλαδή μια γυναίκα που θα έχει κρυοσυντηρήσει το ωάριό της για να κάνει χρήση αφού χωρίσει θα πρέπει να έχει τη συναίνεση, άρα αποσυνδέουμε τη συναίνεση, πλέον οι γυναίκες μπορούν να κάνουν απόλυτη χρήση του γενετικού τους υλικού», εξήγησε, προσθέτοντας ότι μπορεί να γίνεται κρυοσυντήρηση για κοινωνικούς λόγους.

«Σήμερα μπορούσαν να κάνουν μόνο για ιατρικούς λόγους, δηλαδή αν υπήρχε ιατρικό πρόβλημα. Σήμερα δίνουμε τη δυνατότητα στις γυναίκες να κάνουν για κοινωνικούς λόγους, δηλαδή να κρυοσυντηρήσουν το ωάριο και αν ποτέ θελήσουν στο μέλλον να του κάνουν χρήση αυξάνουμε το όριο ηλικίας, όπως έχει γίνει και είναι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα 54 έτη», είπε, προσθέτοντας: «Και έχουμε και δύο κοινωνικές ακόμα διατάξεις, είναι η διάταξη ότι γίνεται μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για άτομα με HIV, πλέον έχουν τη δυνατότητα και αυτά τα άτομα να μπορούν να έχουν υποβοηθούμενη αναπαραγωγή».

«Είναι σημαντικό και αντίστοιχα διασφαλίζουμε και τα δικαιώματα των intersex ατόμων, δηλαδή τα άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί με ιδιαιτερότητες ως προς το φύλο, δηλαδή αναπτύσσεται κοινά και το αρσενικό και το θηλυκό, οπότε δίνουμε αυτή τη δυνατότητα ενώ μέχρι τώρα εξαρτόταν πλήρως από την επιθυμία των γονέων, πλέον θα υπάρχει μία επιτροπή και θα αξιολογείται και η δική τους επιθυμία ως προς τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν», κατέληξε.

Ξανθός: Η κυβέρνηση και ο κ. Πλεύρης έχουν μετατραπεί σε αρνητές της πανδημίας

«Ο υπουργός Υγείας, σε μια περίοδο μεγάλης έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού, επιμένει προκλητικά, ατεκμηρίωτα και ανεύθυνα να αγνοεί τον κίνδυνο ραγδαίας επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας και αρνείται πεισματικά την ανάγκη επαναφοράς μέτρων πρόληψης και ατομικής προστασίας, όπως η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους κλειστούς χώρους υψηλού συγχρωτισμού» τονίζει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και πρώην υπουργός Ανδρέας Ξανθός.

Κατά τον ίδιο, η καινοφανής θεωρία ότι «ο κορονοϊός μεταδίδεται και στους ανοικτούς χώρους, άρα δεν χρειάζεται να ληφθούν μέτρα στους κλειστούς», δεν έχει καμιά επιστημονική βάση και υπηρετεί μόνο την πολιτική επιλογή της πλήρους υποταγής της Δημόσιας Υγείας στις ανάγκες της τουριστικής αγοράς.

Και συνεχίζει: «Την ίδια ώρα, χωρίς καμιά συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ο ΕΟΔΥ καταργεί την ημερήσια ανακοίνωση των βασικών επιδημιολογικών δεικτών, ενισχύοντας το λάθος μήνυμα της «λήξης» της πανδημίας, τον εφησυχασμό μπροστά στην επικράτηση των νέων υπερμεταδοτικών μεταλλάξεων και την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην Πολιτεία και στους θεσμούς της.

Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των ειδικών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν μετατραπεί στην πράξη σε «αρνητές» του ιού για την καλοκαιρινή περίοδο και περιμένουν να κάνουν «ταμείο» το Σεπτέμβρη! Μόνο που ο «λογαριασμός» αναμένεται ιδιαίτερα δυσβάστακτος, υγειονομικά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά. Επιβεβαιώνοντας ότι η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί ως «επιταχυντής» της πανδημικής κρίσης και έχει εγκληματικές ευθύνες για την υγειονομική τραγωδία που έζησε χώρα .

