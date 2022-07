Κοινωνία

Έμφυλη βία: Μνημόσυνο για την Γαρυφαλλιά - Η συγκινητική κίνηση της οικογένειάς της (εικόνες)

Ένας χρόνος πέρασε από την γυναικοκτονία στην Φολέγανδρο, που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την δολοφονία της Γαρυφαλλιάς και η οικογένειά της στο ετήσιο μνημόσυνο επέλεξε μαζί με το δικό της κορίτσι να αποτίσει φόρο τιμής σε όλα τα θύματα έμφυλης βίας.

Έτσι, τα λουλούδια της τελετής συνόδευσαν λευκά μπαλόνια, καθένα με το όνομα και μιας διαφορετικής γυναίκας («Ερατώ», «Ελένη» κ.λπ.), ενώ η φωτογραφία της πλαισιώθηκε από τις φωτογραφίες άλλων θυμάτων.

Ήταν 11 Ιουλίου του 2020 όταν η 26χρονη Γαρυφαλλιά έπεσε νεκρή από τα χέρια του συντρόφου της. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης έδειξαν ότι η κοπέλα δεν είχε προλάβει να αφήσει την τελευταία της πνοή όταν ο 30χρονος γυναικοκτόνος την έσπρωξε από τα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

«Χάλασε η φάση», ήταν τα πρώτα λόγια του γυναικοκτόνου στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ ο οποίος ομολόγησε ότι αυτός ήταν ο δράστης της γυναικοκτονίας.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι οι δυο τους τσακώθηκαν, έριξε το αυτοκίνητο στα βράχια, έσπρωξε τη Γαρυφαλλιά, αλλά δεν ήξερε πώς βρέθηκε στη θάλασσα.

«Πνιγμός εντός θαλάσσιου ύδατος επί εδάφους κακώσεων», ανέφερε το πόρισμα του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό της Γαρυφαλλιάς.

