Κοινωνία

Φωτιές - ΓΓΠΠ: Συναγερμός για τρεις Περιφέρειες την Τρίτη (χάρτης)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με φωτιά αύριο. Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για τις εξής περιοχές:

Δωδεκάνησα

Σάμος – Ικαρία

Λασίθι (Περιφέρεια Κρήτης)

Παράλληλα η ΓΓΠΠ απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Ακόμη, η ΓΓΠΠ υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών και καλεί τους πολίτες σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Ειδήσεις σήμερα:

Βάρκιζα: 12χρονος και 14χρονος συνελήφθησαν για ληστεία

Έμφυλη βία: Μνημόσυνο για την Γαρυφαλλιά - Η συγκινητική κίνηση της οικογένειάς της (εικόνες)

Φωτιά στην Παλλήνη