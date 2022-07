Κοινωνία

Κρήτη: Φωτιά σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε για την φωτιά που ξέσπασε στους υψηλότερους ορόφους του ξενοδοχείου.

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 17:00 της Δευτέρας στην Πυροσβεστική, για φωτιά σε ξενοδοχείο στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, του Δήμου Χερσονήσου, στην Κρήτη.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που έστειλαν αναγνώστες του Cretalive.gr, από το συγκρότημα έβγαιναν πυκνοί καπνοί.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου. Να σημειωθεί ότι οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για μεγάλη φωτιά, ωστόσο στην συνέχεια αναφέρθηκε ότι υπήρχαν μόνο καπνοί.

Στο ξενοδοχείο έφθασαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα και οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, ενώ επιχειρεί και βραχιονοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το ekriti, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στους πάνω ορόφους της ξενοδοχειακής μονάδας.

Το προσωπικό σε συνεργασία με τις Aρχές απομακρύνει τους τουρίστες που διαμένουν εκεί.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η φωτιά περιορίστηκε στον χώρο της κουζίνας, ενώ δεν κινδύνευσαν εργαζόμενοι και ένοικοι, καθώς απομακρύνθηκαν άμεσα και δεν υπήρξε και κανένας τραυματισμός.

(εικόνα του ξενοδοχείου απο διαφημιστικό βίντεο στο YouTube)

