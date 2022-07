Life

Τζαφάρ Παναχί: Συνελήφθη ο βραβευμένος σκηνοθέτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιον λόγο οπι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη.

Ο αντιφρονών κινηματογραφιστής Τζαφάρ Παναχί, που τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου το 2015, συνελήφθη σήμερα στο Ιράν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο Παναχί, 62 ετών, είναι ένας από τους πιο βραβευμένους Ιρανούς κινηματογραφιστές: έχει λάβει το βραβείο σεναρίου στις Κάννες στο 2018 για τα "Τρία πρόσωπα", τρία χρόνια μετά τη Χρυσή Άρκτο για το "Ταξί στην Τεχεράνη".

Αντιφρονών καλλιτέχνης, καταδικάστηκε το 2010 σε φυλάκιση έξι χρόνων και 20ετή απαγόρευση να σκηνοθετεί ή να γράφει ταινίες, να ταξιδεύει ή να μιλάει στα ΜΜΕ, με την κατηγορία της "προπαγάνδας κατά του καθεστώτος" επειδή υποστήριξε το κίνημα διαμαρτυρίας του 2009 κατά της επανεκλογής του υπερσυντηρητικού Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ στην προεδρία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Συνέχισε ωστόσο να ζει και να εργάζεται στο Ιράν.

"Ο Τζαφάρ Παναχί συνελήφθη σήμερα (Δευτέρα) κατά την άφιξή του στην εισαγγελία της Τεχεράνης προκειμένου να παρακολουθήσει την υπόθεση ενός άλλου σκηνοθέτη, του Μοχαμάντ Ρασουλόφ", ο οποίος κρατείται από την Παρασκευή, ανέφερε το Mehr.

Ο Ρασουλόφ και ο συνάδελφός του Μοσταφά Αλεαμάντ συνελήφθησαν από τις αρχές για "διατάραξη της δημόσιας τάξης". Κατηγορήθηκαν ότι ενθάρρυναν τις διαδηλώσεις μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου που προκάλεσε 43 θανάτους τον Μάιο στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

"Εξακολουθούν να μην υπάρχουν πληροφορίες για τους λόγους της σύλληψης του Παναχί, τη σχέση του με την υπόθεση του Ρασουλόφ ή με άλλα πρόσωπα που συνελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα", διευκρίνισε το Mehr.

Τελευταία οι ιρανικές αρχές προχώρησαν σε πολλές συλλήψεις μεταξύ των οποίων του Μοσταφά Τατζαντέχ, μορφής του μεταρρυθμιστικού κινήματος, που συνελήφθη την Παρασκευή και κατηγορείται για "δραστηριότητες κατά της ασφάλειας του κράτους".

Με επικεφαλής τον Ρασουλόφ, μια ομάδα Ιρανών κινηματογραφιστών μεταξύ των οποίων ο Παναχί δημοσίευσε στα τέλη Μαΐου μια ανοικτή επιστολή που καλούσε τις δυνάμεις ασφαλείας να "καταθέσουν τα όπλα" απέναντι στην οργή κατά "της διαφθοράς" και "της ανικανότητας" των υπευθύνων για την κατάρρευση του κτιρίου.

Οι διοργανωτές του κινηματογραφικού φεστιβάλ του Βερολίνου (Μπερλινάλε), που απένειμε στον Ρασουλόφ την ανώτατη τιμητική διάκριση το 2020, διαμαρτυρήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά της σύλληψης του κινηματογραφιστή και του Αλεαμάντ, ζητώντας την απελευθέρωση των δύο καλλιτεχνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί μέσα στο ΑΠΘ (εικόνες)

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: η ψυχολόγος, τα κενά και οι αντιφάσεις (βίντεο)

Ζαχάρω - Τροχαίο: Πέθανε ο 22χρονος διανομέας που είχε τραυματιστεί