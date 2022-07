Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Αύξηση κρουσμάτων λόγω… διασκέδασης (βίντεο)

Τι λέει ο Καθηγητής Επιδημιολογίας για την εξέλιξη της πανδημίας, τις “εστίες μετάδοσης” και την διακοπή της καθημερινής ενημέρωσης του ΕΟΔΥ για τις νέες μολύνσεις.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε την Δευτέρα ο Καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαγιορκίνης, «κάμπτεται η μεταδοτικότητα. Υπάρχει η λεγόμενη κορύφωση της μεταδοτικότητας που πρέπει να ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς η καμπύλη κάμπτεται, που σημαίνει ότι η μεταδοτικότητα αρχίζει και πέφτει»

«Η αναφορά του ΕΟΔΥ θα είναι πιο αντικειμενική όταν γίνεται μια φορά την εβδομάδα. Η καθημερινή αναφορά είχε σημασία στην διάρκεια της επείγουσας φάσης. Τους αριθμούς των ημερήσιων κρουσμάτων θα μπορείς να τους βρεις και στο διαδίκτυο και να έχει εικόνα ο κόσμος, αλλά η εβδομαδιαία ανακοίνωση θα περιέχει πιο αντικειμενικά στοιχεία», υποστήριξε ο καθηγητής επιδημιολογίας, αναφερόμενος στην πρώτη ημέρα χωρίς ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα, η οποία πλέον θα γίνεται από τον ΕΟΔΥ σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τρίτη.

Σχετικά με τις «εστίες μετάδοσης» που ευθύνονται για τα χιλιάδες νέα κρούσματα, ο κ. Μαγιορκίνης είπε πως «η μεταδοτικότητα σχετίζεται αυτήν την περίοδο με χώρους διασκέδασης, που αυτήν την περίοδο είναι ανοιχτοί. Εκεί ο κόσμος πηγαίνει χωρίς μάσκα, δεν μπορούν να φορέσουν μάσκα εκεί και έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Φαίνεται πως οι εστίες της μετάδοσης είναι εκεί».

