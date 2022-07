Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη - Πλατεία Ελευθερίας: Αδρανεί ο Ζέρβας για το Πάρκο Μνήμης των Εβραίων (βίντεο)

Παρά τις διαβεβαιώσεις για την απόδοση τιμής στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, που πριν 80 χρόνια, γνώρισαν την βαρβαρότητα των Ναζί, με ευθύνη του Δημάρχου, η Πλατεία έγινε και πάλι υπαίθριο πάρκινγκ!

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ήταν αρχές Ιουλίου του 1942, το «μαύρο Σάββατο» για την Θεσσαλονίκη, όταν Ναζί συγκέντρωσαν 9.000 Εβραίους στην Πλατεία Ελευθερίας, υποβάλλοντάς τους σε πλήρη εξευτελισμό. Ακριβώς 80 χρόνια μετά, ο μαρτυρικός τόπος παραμένει υπαίθριο πάρκινγκ, που πληγώνει την ιστορία της πόλης.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο Δαυίδ Σαλτιέλ, Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, «είναι κάτι το οποίο αφορά τους Θεσσαλονικείς, τους Έλληνες, την Ελλάδα και λυπάμαι βέβαια που εξακολουθεί να είναι πάρκινγκ παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου... Αυτό, όταν περνάω από εκεί και βλέπω ξανά τα αυτοκίνητα, εντάξει… είναι κάτι στενάχωρο. Ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό το πάρκο, το οποίο βεβαίως θα ήταν αφιερωμένο και στη Θεσσαλονίκη και στον κόσμο... Εγώ δεν είμαι Δήμαρχος, αλλά θεωρώ ότι χώροι, που μπορούν να γίνουν προσιτοί προς το κοινό και προς όλους, είναι προς το συμφέρον της πόλης».

Οι αντιδράσεις για την τύχη της Πλατείας Ελευθερίας, όλο και πληθαίνουν. Η αδράνεια του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει καταδικάσει στην αφάνεια το σύμβολο της Εβραϊκής ιστορίας της Θεσσαλονίκης

Κάτοικος της περιοχής λέει μεταξύ άλλων, πως «οφείλει η πόλη της Θεσσαλονίκης στο παρελθόν της, με τους Εβραίους που είχε κατά χιλιάδες και θυσιάστηκαν για όλους εμάς, τους το χρωστάει η Θεσσαλονίκη να γίνει ένα μνημείο για αυτούς που έπεσαν τόσο ηρωικά και τόσο μαρτυρικά. Νομίζω ο κ. Ζέρβας θα έπρεπε να είχε κάνει κάτι, κάποια βήματα καθοριστικά, προκειμένου να τελειώσει αυτή η ιστορία».

Υπαίθριο πάρκινγκ ο τόπος μαρτυρίου χιλιάδων Εβραίων της Θεσσαλονίκης

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, προς την Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης ό,τι η Πλατεία Ελευθερίας θα γίνει «Πάρκο Μνήμης», για να αναδειχθεί και το Μνημείο του Ολοκαυτώματος, τίποτα δεν προχώρησε.

Το πάρκινγκ έκλεισε πριν από 3 χρόνια… για να ανοίξει και πάλι πριν από μερικούς μήνες, ως χώρος στάθμευσης!

Ο Αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Σεφιχά, δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως «περιμένουμε ακόμα αυτή την απόφαση από την πλευρά των μελετητών, για να πάρει την απόφαση ο Δήμος στο πώς θα προχωρήσει. Εμείς από την πλευρά μας σαν Κοινότητα, είχαμε κάνει επαφή με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζέρβα και του είχαμε πει ότι εάν δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης του υπόγειου πάρκινγκ, είμαστε στη διάθεσή του να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στην υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου αρχιτεκτονικού σχεδίου. Να μην μπουν σε διαδικασίες για καινούργια αρχιτεκτονική μελέτη, αλλά να προχωρήσουμε με το ήδη υπάρχον σχέδιο».

Επί δημαρχίας του Γιάννη Μπουτάρη είχε εκπονηθεί μελέτη, που προέβλεπε την μεταφορά του Μνημείου του Ολοκαυτώματος, στο κέντρο της Πλατείας Ελευθερίας, που θα γινόταν «Πάρκο Μνήμης». Το 2019 όμως, με την έλευση στην ηγεσία του Δήμου του Κωνσταντίνου Ζέρβα, η μελέτη «μπήκε στα συρτάρια» και αποφασίστηκε στον χώρο να γίνει πρώτα υπόγειο πάρκινγκ, ωστόσο ούτε αυτό έχει προχωρήσει.

Η τοπική αυτοδιοίκηση φαίνεται να περιφρονεί τις φωνές διαμαρτυρίας, καθώς ακόμη και στον διεθνή εβραϊκό Τύπο έχουν καταχωρηθεί επικριτικές αναφορές, που υποστηρίζουν ότι αποτελεί ντροπή να είναι… πάρκινγκ, ο τόπος εξευτελισμού των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.

