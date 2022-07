Life

Μητσοτάκης - Μάτζικ Τζόνσον: Το τηλεφώνημα - έκπληξη από τον Πρωθυπουργό

Τι είπαν ο Πρωθυπουργός και ο θρύλος του ΝΒΑ που βρίσκεται για διακοπές στη χώρα μας.

Στον θρύλο του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον, που βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα τηλεφώνησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είχα την τιμή και τη χαρά να λάβω ένα τηλεφώνημα-έκπληξη από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με καλωσόρισε στη χώρα και είδε πώς ήταν η επίσκεψή μου μέχρι στιγμής», έγραψε μεταξύ άλλων στο twitter o παλαίμαχος μπασκετμπολίστας λέγοντας στον Έλληνα Πρωθυπουργό πως το ταξίδι του στη χώρα μας είναι καταπληκτικό και εμπειρία ζωής.

I had the honor and pleasure of getting a surprise call from the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis welcoming me to the country and seeing how my visit has been so far. I told the Prime Minister it’s been amazing and life changing! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 11, 2022

Ανάρτηση για την επικοινωνία τους έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος έγραψε μεταξύ άλλων πως τον ευχαρίστησε για τα καλά του λόγια για τη χώρα μας και την αγάπη που έδειξε για τους πολίτες όπως και για τις φωτογραφίες που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, του πρότεινε να συναντηθούν από κοντά να φάνε μαζί την επόμενη φορά, και να συζητήσουν για μπάσκετ.

Ο θρύλος του NBA αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο, μιας και δεν σταματάει να ανεβάζει στα social media τα μέρη που επισκέπτεται, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα.

