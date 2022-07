Αθλητικά

Πόλο: “Χάλκινη” στην Ευρώπη η Εθνική Νέων Γυναικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλο ένα μετάλλιο για το ελληνικό πόλο με την Εθνική ομάδα Νέων γυναικών να κατακτά την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αλλο ένα μετάλλιο σε επίπεδο υποδομών εξασφάλισε η ελληνική υδατοσφαίριση, με την Εθνική ομάδα Νέων Γυναικών να κατακτά την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ19, που ολοκληρώνεται απόψε στη Νετάνια του Ισραήλ. Το συγκρότημα της Ευτυχίας Καραγιάννη επικράτησε στον “μικρό” τελικό της Ολλανδίας με 10-9 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Η ελληνική ομάδα βρεθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 στο τέλος της πρώτης περιόδου, αλλά στη συνέχεια κράτησε απαραβίαστη την εστία της για πάνω από 12 λεπτά και, με πρωταγωνίστρια στην επίθεση τη Στεφανία Σάντα, ξέφυγε 6-2 και 8-4 στο φινάλε του τρίτου οκταλέπτου. Στην τελευταία περίοδο οι διεθνείς έδειξαν τάσεις… αυτοχειρίας, καθώς δέχθηκαν ένα σερί 4-0 (τα τρία γκολ μέσα σε ένα λεπτό!) και η Ολλανδία ισοφάρισε 8-8, αλλά τα τέρματα της Σιούτη και της Τορνάρου χάρισαν στην εθνική τη νίκη και το χάλκινο μετάλλιο.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Ολλανδία): 2-1, 0-3, 2-4, 5-2

Η σύνθεση της εθνικής: Μαυρωτά, Σάντα 3, Καϊάφα, Σιούτη 1, Μουστακαρία, Ευδ. Τσιμάρα, Τορνάρου 2, Κουρέτα, Ευφ. Τσιμάρα 1, Τριχά 2, Χαλδαίου, Αγγελίδη 1, Καραγιάννη

Συγχαρητήρια Αυγενάκη

Λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική ομάδα Πόλο Νέων Γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ισραήλ, ο Λευτέρης Αυγενάκης συνεχάρη το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τη μεγάλη επιτυχία.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα Νέων Γυναικών για την 3η θέση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης. Το πόλο είναι, χωρίς αμφιβολία, το εθνικό μας άθλημα. Μπράβο στα κορίτσια, στο τεχνικό τιμ και στην Ομοσπονδία», έγραψε στο twitter ο υφυπουργός αθλητισμού.

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα Νέων Γυναικών για την 3η θέση & ??στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης???+?

Το πόλο είναι, χωρίς αμφιβολία, το εθνικό μας άθλημα????

Μπράβο στα κορίτσια, στο τεχνικό τιμ & στην Ομοσπονδία?? pic.twitter.com/RPKDJG52lo

— Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) July 11, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Viral στο Tik Tok ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης (βίντεο)

Μητσοτάκης - Μάτζικ Τζόνσον: Το τηλεφώνημα - έκπληξη από τον Πρωθυπουργό

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Αύξηση κρουσμάτων λόγω… διασκέδασης (βίντεο)