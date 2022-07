Κοινωνία

Θάνατος στο λούνα παρκ - Μητέρα Σεράινας στον ΑΝΤ1: είναι μαρτυρική η απώλεια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τις ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος που άσκησε η Εισαγγελία Βόλου, για τον θάνατο της μαθήτριας, πριν από τρία χρόνια.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Ήταν Αύγουστος του 2019 όταν σοκαρισμένοι οι επισκέπτες λούνα παρκ, στο πανηγύρι του Αλμυρού Μαγνησίας, επιχειρούσαν να βοηθήσουν το ανήλικο κορίτσι, που κυριολεκτικά εκτοξεύτηκε από ένα παιχνίδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα!

Μετά από την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας, τις τελευταίες ημέρες η Εισαγγελία Βόλου, άσκησε κακουργηματικές διώξεις για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο με ενδεχόμενο δόλο, σε βάρος της ιδιοκτήτριας του λούνα παρκ, του τεχνικού ασφαλείας και του χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού.

Η μητέρα της άτυχης Σεράινας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε χαρακτηριστικά «πιστεύω στην Δικαιοσύνη και θα ήθελα να βγει κάτι για την ψυχή της Σεράινας μου».

Η οικογένεια έχει άλλα δύο παιδιά, 21 και 19 ετών σήμερα. Όλοι ζουν στην σκιά της απώλειας της άτυχης μικρής.

«Εννοείται ότι είναι δύσκολα και θα είναι δύσκολα, γιατί η απώλεια πάντα είναι δύσκολη. Ήταν παιδί. Είναι μαρτυρικό για εμάς κάθε ημέρα, όπως και για τα αδέλφια της, είναι μαρτυρική η απώλεια’», λέει χαρακτηριστικά

Με ψύχραιμη φωνή η μητέρα του κοριτσιού απαντά τι θα ρωτούσε τους υπεύθυνους της επιχείρησης του λούνα παρκ, αν τους είχε μπροστά της, λέγοντας «“γιατί δεν γινόταν σωστή συντήρηση”, αυτό μόνο θα τους ρώταγα, “και έφυγε το παιδί μου;”».

Το 2009, το ίδιο παιχνίδι, στην Χαλκίδα εκείνη την φορά, είχε προκαλέσει ατύχημα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας 10χρονης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Μάτζικ Τζόνσον: Το τηλεφώνημα - έκπληξη από τον Πρωθυπουργό

Viral στο Tik Tok ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης (βίντεο)

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Αύξηση κρουσμάτων λόγω… διασκέδασης (βίντεο)