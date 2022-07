Αθλητικά

Ο Αλεσάντρο Τζεντίλε έπεσε από μπαλκόνι (εικόνες)

Σε τραγωδία παραλίγο να καταλήξουν οι διακοπές του Αλεσάντρο Τζεντίλε. 'Επεσε από ΰψος 4 μέτρων και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Ένα σοκαριστικό ατύχημα είχε ο μπασκετμπολίστας Αλεσάντρο Τζεντίλε ενώ βρισκόταν στην Ισπανία για την περίοδο των διακοπών του με τον αδερφό του, Στέφανο, και την παρέα τους.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και της Αρμάνι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, μετά από πτώση από το μπαλκόνι της βίλας στη Φορμεντέρα που είχε νοικιάσει και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο για να του παρασχεθεί βοήθεια.

Οι εκτιμήσεις και τα δημοσιεύματα του Gazzetta dello Sport μιλούν για κατάγματα που έχει υποστεί ο Τζεντίλε στους σπονδύλους από την πτώση, τα οποία θα τον οδηγήσουν στο χειρουργείο για να ξεπεραστεί το πρόβλημα.

«Θα έρθω στην Ιταλία για θεραπεία. Ευχαριστώ όλους όσους είχαν μια σκέψη ή ένα μήνυμα για μένα και λυπάμαι που ανησυχήσατε» έγραφε ο Τζεντίλε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του στο Instagram προκειμένου να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για την κατάστασή του.

Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στην αγορά των free agents, ενώ θα χρειαστεί να παραμείνει στα πιτς για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να αναρρώσει πλήρως.

