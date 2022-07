Αθλητικά

Άρης - Ολυμπιακός: Φιλική ήττα των “ερυθρόλευκων”

Με ένα ξέσπασμα δύο λεπτών, οι Θεσσαλονικείς πήραν την νίκη. Τι "έδεiξαν" στο γήπεδο οι δύο ομάδες.

Πετυχαίνοντας δυο γκολ σε διάστημα ισάριθμων λεπτών, ο Άρης επιβλήθηκε 2-1 του Ολυμπιακού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», δείχνοντας σε καλό βαθμό ετοιμότητας ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ράφαελ Καμάτσο (74’) και Χρήστος Χατζηιωάννου (75’) ππέτυχαν τα γκολ των γηπεδούχων, μείωσε για τους Πειραιώτες ο Τικίνιο Σοάρες (79’).

Ο Χερμάν Μπούργος άφησε εκτός αρχικής ενδεκάδας τον Ματέο Γκαρσία, μιας και ο Αργεντινός εξτρέμ θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας από το πρώτο ματς με την Γκόμελ για το Β’ προκριματικό γύρο του Conference League (21/7). Από την άλλη, ο Πέδρο Μαρτίνς χρησιμοποίησε τη θεωρούμενη «δεύτερη» ενδεκάδα του έχοντας αφήσει πολλούς βασικούς στον Πειραιά, ωστόσο δεν πρέπει να έμεινε πολύ ικανοποιημένος.

Οι δυο προπονητές επέλεξαν να ξεκινήσουν με 4-4-2, με αποτέλεσμα να αλληλοεξουδετερωθούν οι δυο ομάδες. Μια ωραία ατομική ενέργεια του Ζοάο Καρβάλιο, που κατέληξε σε άστοχο σουτ, στο ημίωρο, ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει το πρώτο μέρος από πλευράς «ερυθρολεύκων». Οι «κιτρινόμαυροι», από την πλευρά τους, είχαν ένα σουτ του Λουίς Πάλμα από πλεονεκτική θέση στο 38’ που, όμως, δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Ο Χουλιάν Κουέστα χρειάστηκε να επέμβει στο σουτ του Θανάση Ανδρούτσου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου που είχε ασφαλώς καλύτερο ρυθμό. Ο Μπούργος χρησιμοποίησε και τον Καμάτσο, παρά το ότι ο 22χρονος Πορτογάλος δεν έχει ακόμα αποκτηθεί επίσημα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Καμάτσο, μάλιστα, ήταν ο σκόρερ του πρώτου γκολ στο 74ο λεπτό, με κεφαλιά, έπειτα από τη σέντρα του Μπριάν Νταμπό. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ο Ντάνιελ Μαντσίνι έκανε το γύρισμα, οι Ουσεϊνού Μπα και Τζολάκης μπερδεύτηκαν, με τον Χατζηιωάννου να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Τρία λεπτά αργότερα, από λάθος του Φαμπιάνο Λέισμαν, ο Μοχάμεντ Χασάν πλάσαρε, ο Κουέστα απέκρουσε αλλά στην επαναφορά ο Τικίνιο είχε εύκολο έργο για το 2-1. Στο 86’ ο Καμάτσο υποχρέωσε σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Τζολάκη, έπειτα από υπέροχη ατομική προσπάθεια ενώ στις καθυστερήσεις το φάουλ του Πιερ Κούντε πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Κουέστα.

Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθία)

Κίτρινες: Νταμπό.

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Εμπακατά (60’ Οντουμπάγιο), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Πίρσμαν (60’ Μαζικού), Ντουκουρέ (80’ Σγούρος), Ντιόπ (54’ Νταμπό), Ιτούρμπε (60’ Καμάτσο), Μαντσίνι, Πάλμα (60’ Χατζηιωάννου), Γκρέι (60’ Ματέο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Ανδρούτσος, Μανωλάς (75’ Παπαδόπουλος), Μπα, Κίτσος (46’ Άβιλα), Μπουχαλάκης (67’ Κούντε), Καρβάλιο, Εμβιλά, Ραντζέλοβιτς (67’ Χασάν), Α. Καμαρά, Τικίνιο.

