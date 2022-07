Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορινθιακός: σεισμός στο Λουτράκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο Λουτράκι τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ξημερώματα της Τρίτης στον Κορινθιακό κόλπο, στη θαλάσσια περιοχή στο Λουτράκι.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου σημειώθηκε στις 05:23 το πρωί και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 82,6 χλμ.

Το επίκεντρο του σεισμού είναι 3 χιλιόμετρα δυτικά, βορειοδυτικά του Λουτρακίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρύτανης ΑΠΘ στον ΑΝΤ1: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών οι πυροβολισμοί

Missing Alert: Εξαφάνιση 58χρονου

Καιρός: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη