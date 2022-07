Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Λινού: Απαραίτητη η 4η δόση για τους ευάλωτους

Η Αθηνά Λινού στον ΑΝΤ1 για τη χρήση της μάσκας και την τέταρτη δόση.

«Απαραίτητη» χαρακτήρισε την 4η δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού η καθηγήτρια Αθηνά Λινού, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για τους «ανθρώπους που είναι ευάλωτοι η 4η δόση» και παραδέχθηκε πως «είναι εξαιρετικά δύσκολο να πείσουμε τους ανθρώπους να κάνουν την 4η δόση».

Ερωτηθείσα για το πότε θα κορυφωθεί το νέο κύμα της πανδημίας, απάντησε πως, «το πώς ζούμε και τι μέτρα παίρνουμε θα καθορίσει το πότε».

Αναφορικά με τη χρήση της μάσκας, την χαρακτήρισε «επιβεβλημένη σε κλειστούς χώρους και χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς».

Σχετικά με το νέο εμβόλιο, που θα καλύπτει περισσότερες μεταλλάξεις του κορονοϊού, το οποίο ετοιμάζουν Pfizer και Moderna, εξήγησε πως, «δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει υποστεί καμία κρίση».

Προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρξει και νέα μετάλλαξη του κορονοϊού και κατέληξε λέγοντας πως «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι επιβαρύνει το εμβόλιο, αντιθέτως, αν έχεις νοσήσει, δεν σημαίνει ότι αν νοσήσεις πάλι θα το περάσεις πιο ελαφριά» και συμπλήρωσε πως το νέο εμβόλιο δεν θα είναι έτοιμο πριν από τον Οκτώβριο.

