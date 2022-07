Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Τα σχολεία θα ανοίξουν με τις καλύτερες συνθήκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Υπουργός Παιδείας για το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ, την Αστυνομία των ΑΕΙ, τους πυροβολισμούς στο ΑΠΘ και το χθεσινό επεισόδιο στη Βουλή.

«Δεν είχε καμία σχέση με το πανεπιστήμιο αυτό το σκηνικό, ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αλλοδαπών», ξεκαθάρισε σχετικά με του πυροβολισμούς στο ΑΠΘ η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι, «το πολύ σημαντικό είναι ότι, με το νόμο του ασύλου μπόρεσαν να επέμβουν οι Αρχές. Και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε κι έληξε η επί 34 χρόνια κατάληψη του Βιολογικού».

Συμπλήρωσε ότι, τα ΑΕΙ δεν είχαν ποτέ σχέδιο ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας «δύσκολο θέμα» το ζήτημα αυτό.

Ερωτηθείσα για το πότε θα ξεκινήσει η Αστυνομία των ΑΕΙ, εξήγησε ότι, έπρεπε να βγει προεδρικό διάταγμα, το οποίο βγήκε αφού κρίθηκε συνταγματικός ο νόμος από τα ΑΕΙ και εξήγησε για τους ένστολους στα ΑΕΙ πως, «οι ομάδες αυτές θα δρουν κυρίως αποτρεπτικά. Έχουν λάβει ειδικοί εκπαίδευση και η μεγάλη πλειονότητά τους είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Δεν είναι οριζόντιο μέτρο, δεν θα είναι για όλα τα πανεπιστήμια, αλλά για 4-5 πανεπιστήμια, όπου υπάρχουν προβλήματα».

«Το νομοσχέδιο έχει 360 άρθρα και η συζήτηση γίνεται για 8-9», είπε η Υπουργός Παιδείας για το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ και αναφέρθηκε ενδεικτικά σε άρθρα που αφορούν τα διπλά πτυχία και την αποζημίωση για την πρακτική των φοιτητών. «Η μόνη συζήτηση γίνεται για το πώς θα αναδεικνύεται ο Πρύτανης. Η βασικότερη αλλαγή είναι ότι, δεν θα εκλέγεται ο Πρύτανης από τους καθηγητές», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρακτική που ακολουθείται σε όλη την Ευρώπη.

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στο χθεσινό πρόγραμμα συνεργασίας που ξεκίνησε μεταξύ ΕΚΠΑ και Χάρβαρντ, παραδέχθηκε ότι, έχουμε καλές Σχολές, καλούς καθηγητές και καλούς φοιτητές και τόνισε ότι αυτό που δεν έχουμε και «αξίζουμε είναι υψηλότερη θέση στον παγκόσμιο χάρτη κι αυτήν διεκδικούμε».

Σήμερα ήταν η 1η μέρα του νέου καλοκαιρινού προγράμματος μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Harvard University με αντικείμενο Σύγχρονες Μεταναστευτικές & Προσφυγικές Σπουδές. Ένα βήμα προς την ενισχυμένη εξωστρέφεια των ΑΕΙ στην Ελλάδα που θέλουμε!@FXBHarvard@uoaofficial pic.twitter.com/SsNndzZFn0 — Niki Kerameus (@nkerameus) July 11, 2022

Όσο αφορά στους διορισμούς εκπαιδευτικών, είπε ότι μετά από δώδεκα χρόνια, «η κυβέρνηση έχει κάνει 16.000 διορισμούς μέσα σε δύο χρόνια τώρα κάνουμε ακόμα 8.586 ακόμα» και απαντώντας στο αν θα ανοίξουν τα σχολεία χωρίς κενά, είπε πως «Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν τα σχολεία με τις καλύτερες συνθήκες για τα σχολεία και πλέον αλλάζει η ισορροπία στις μετατάξεις. Στόχος είναι να καλύπτονται οι έκτακτες ανάγκες με διορισμένους και όχι αναπληρωτές καθηγητές».

Σχετικά με το ολοήμερο σχολείο, εξήγησε ότι, τελείωνε στις 16:00 και στα μισά σχολεία της χώρας από φέτος θα τελειώνει στις 17:30 με ανανεωμένο πρόγραμμα, εικαστικά, ενισχυτική διδασκαλία. «Προσπαθούμε να φέρουμε πιο κοντά το σχολείο στους εργαζόμενους γονείς», είπε.

Αναγνωρίζοντας ότι, «οι εκπαιδευτικοί κατέβαλλαν τεράστιες προσπάθειες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας», είπε πως «μας νοιάζει το παιδί να έχει ποιοτικό χρόνο, ώστε το απόγευμα που θα γυρνά σπίτι να έχει τελειώσει το διάβασμα». Και απάντησε σχετικά με το αν θα υπάρχουν καθηγητές για το ολοήμερο σχολείο, πως «έχουμε 3300 προσλήψεις μόνο για το ολοήμερο, το οποίο θα έχει εικαστικά, ζωγραφική, μουσική και άλλα. «Με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση υλοποιεί όλα για όσα δεσμεύτηκε προεκλογικά», συμπλήρωσε.

Σε ερώτημα σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πύργου, απάντησε πως, «υπάρχει απόφαση του ΑΕΙ Πάτρας που είχε αποφασίσει τη συγχώνευση τεσσάρων τμημάτων, η οποία έχει δρομολογηθεί ήδη».

Η Νίκη Κεραμέως στάθηκε ιδιαίτερα στα δημόσια ΙΕΚ όπου οι εγγραφές έχουν σημειώσει θεαματική αύξηση και υπενθύμισε ότι, υπάρχει το παράλληλο μηχανογραφικό για την εγγραφή των αποφοίτων.

«Γίνεται προσπάθεια να βγουν νωρίτερα από ό,τι συνήθως οι βάσεις», είπε για το ζήτημα των βάσεων.

Μίλησε για το χθεσινό επεισόδιο στη Βουλή και την επίκαιρη ερώτηση που της κατέθεσαν τρία κόμματα της αντιπολίτευσης περιγράφοντας πως, «τον Οκτώβριο του 2021 είχε βγει ανακοίνωση της Κομητείας Κρήτης που έλεγε ότι είχαν κρατήσει έγκλειστο επί 4 ώρες τον κοσμήτορα και η αυτονόητη αντίδρασή μου ήταν να αναφέρω στη Δικαιοσύνη το περιστατικό, για να δω αν ισχύει» σχολιάζοντας πως, «χθες συγκρούστηκαν δύο κόσμοι, το πρωί ήμουν στο ΕΚΠΑ για το Χάρβαρντ και το απόγευμα συγκρούστηκα για το θέμα της Εισαγγελίας».

Ερωτηθείσα, τέλος, αν θα ήθελε να παραμείνει στη θέση της Υπουργού Παιδείας μετά από πιθανό ανασχηματισμό, απάντησε πως, «ένας άνθρωπος κρίνει αποκλειστικά, ο Πρωθυπουργός. Εμείς είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε το έργο και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ειδήσεις σήμερα:

NASA: Η βαθύτερη φωτογραφία του Σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ

Ρόδος: Κατήγγειλε για βιασμό τον εν διαστάσει σύζυγο της

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Ο βίος και το έργο του