Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Κριός: Δεν είναι μέρα για παρορμητικές κινήσεις, αν όμως προκληθείτε στη δουλειά σας ή πιεστείτε, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να τα φανερώσετε τους άσσους που κρατάτε στο μανίκι σας, δηλαδή, πληροφορίες ή στοιχεία έχετε φυλαγμένα σε περίπτωση ανάγκης και να στρέψετε την κατάσταση υπέρ σας. Μια μυστική επαγγελματική συνάντηση είναι επίσης πιθανή. Ερωτικά, θεωρούσατε ότι είχατε ξεπεράσει ένα πρόσωπο, τα συναισθήματά σας όμως θα επανέλθουν δριμύτερα και δε θα σας αφήσουν σε ησυχία, σπρώχνοντας σας σε μια επαναπροσέγγιση για να βολιδοσκοπήσετε την κατάσταση.

Ταύρος: Είστε αποφασισμένοι να πετύχετε τους στόχους σας, επαγγελματικούς και οικονομικούς αλλά θα χρειαστεί και η συμβολή κάποιων προσώπων που ενδεχομένως να έχουν τα μέσα και τις προσβάσεις. Το σίγουρο είναι ότι εύνοια υπάρχει, οπότε κάντε κι εσείς τις ανάλογες κινήσεις, επιχειρήστε να μπείτε σε έναν κοινωνικό κύκλο που σας δίνει τη δυνατότητα ανέλιξης, γνωριστείτε με τα κατάλληλα άτομα. Τίποτα δε θα γίνει από μόνο του. Ερωτικά, η γοητεία σας ανοίγει πόρτες, Εκμεταλλευτείτε την. Αν υπάρχει ήδη ένας άνθρωπος που θέλετε, πλησιάστε τον, έστω και φιλικά για να αποκτήσετε μια πιο στενή επαφή.

Δίδυμοι: Μπορεί να λάβετε τη στήριξη κάποιου ισχυρού προσώπου ή τη βοήθεια που επιθυμείτε, όμως δε θα γίνει χωρίς ανταλλάγματα και δεσμεύσεις που ενδεχομένως αργότερα να σας πιέσουν αρκετά. Από την άλλη, αν η συμπεριφορά σας απέναντι σε έναν ανώτερό σας ήταν ανταγωνιστική ή προκλητική, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν τώρα τα αντίποινα από τη δική του την πλευρά. Ερωτικά, η σωματική έλξη δεν είναι ικανή από μόνη της να σας κρατήσει σε μια σχέση, αν ασφυκτιάτε από τη ζήλεια ή την καχυποψία ενός προσώπου και δεν αποκλείεται να δώσετε ένα τέλος.

Λέων: Κάποιες επαγγελματικές κινήσεις που είχαν και οικονομικά κίνητρα, τώρα φαίνεται να αποδίδουν, ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσετε γιατί σίγουρα θα υπάρχουν αντιπάθειες ή αντιπαλότητες από άτομα του συγκεκριμένου περίγυρου που θα κάνουν τη ζωή σας δύσκολη, γι’ αυτό να είστε σε επιφυλακή. Επίσης, μπορεί να κλείσετε και μια συμφωνία αρκετά επικερδή. Ερωτικά, είναι πιθανή μια έντονη έλξη με ένα πρόσωπο, από τον χώρο που εργάζεστε ή συχνάζετε και μάλιστα, αν προχωρήσει, να σας προσφέρει μοναδικές, σεξουαλικές εμπειρίες.

Παρθένος: Δεν αποκλείεται κάποια πλάνα σας να μην σας βγουν και να σας χαλάσει η διάθεση, όμως δεν πρέπει να παρατήσετε τις προσπάθειές σας. Αλλά, θα χρειαστεί να αλλάξετε τη μέθοδό σας και να εφαρμόσετε μια πιο κατάλληλη. Αν έχετε σχέση, μια συμπεριφορά του ανθρώπου σας θα σας δημιουργήσει έντονο προβληματισμό ή υποψίες, ενώ δεν αποκλείεται να βγάλετε και μια ζήλεια, αν τη συνδυάσετε και με κάποια άλλα που έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας. Αν είστε μόνοι, θα εμπνεύσετε το πάθος ενός συγκεκριμένου ατόμου και δε θα μπορείτε να το αντιμετωπίσετε.

Ζυγός: Θα εμφανιστούν αντιπαλότητες και έχθρες που δε γνωρίζατε, στον επαγγελματικό σας χώρο, που θα σας στενοχωρήσουν. Όμως, αν χειριστείτε διπλωματικά την κατάσταση και κινηθείτε αθόρυβα, επιδεικνύοντας ότι άδικα βάλλεστε, τότε θα στρέψετε τα βέλη εναντίον όποιου σας διαβάλλει ή σας ανταγωνίζεται. Είναι πιθανή, επίσης, μια δυσάρεστη εξέλιξη σε μια οικογενειακή σας υπόθεση ή ένα ακίνητο. Ερωτικά, μάλλον δεν έχετε ξεπεράσει ένα πρόσωπο και βασανίζεστε, αλλά νιώθετε ότι τα χέρια σας είναι προς το παρόν δεμένα. Κάντε κάτι όμως γιατί το ίδιο μπορεί να ισχύει και από την πλευρά του.

Σκορπιός: Έχετε και τα μέσα και την τύχη με το μέρος σας για να πετύχετε έναν σημαντικό στόχο που κυνηγάτε καιρό και όπως όλα δείχνουν, είστε πολύ κοντά στην επιτυχία, αρκεί κι εσείς να ασκήσετε τις σωστές πιέσεις στα κατάλληλα πρόσωπα που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς σας κι αν δεν έχετε, εύκολα θα βρείτε. Ένα φιλικό σας πρόσωπο πάντως θα σας υποστηρίξει πολύ. Ερωτικά, διανύετε την καλύτερη περίοδο και με την έλξη που ασκείτε η κατάκτηση ενός ατόμου είναι σαν... βόλτα στην εξοχή. Σας δίνεται πάντως η δυνατότητα να ζήσετε συγκλονιστικές στιγμές.

Τοξότης: Να είστε επιφυλακτικοί και να κινηθείτε όσο το δυνατό πιο αθόρυβα, όσον αφορά στα επαγγελματικά σας, αποφεύγοντας ανακοινώσεις ή ενέργειες που ίσως προκαλέσουν ανταγωνισμούς και ζήλειες από άτομα του χώρου σας. Επίσης, καλό είναι να έχετε ένα σχέδιο δράσης και να είστε προετοιμασμένοι για κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Για ένα οικογενειακό ζήτημα ή σχετικό με το σπίτι σας θα χρειαστεί η άμεση παρέμβασή σας, ώστε να κλείσει οριστικά. Ερωτικά, θέλετε πολύ ένα πρόσωπο, όμως μπορεί να βλέπετε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και τα πράγματα να είναι πιο δύσκολα απ’ όσο νομίζετε.

Αιγόκερως: Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια ιδέα ή επιθυμία σας πραγματικότητα, καθώς η υπομονή σας και η εστίαση στον όποιο στόχο σας αλλά και η σχεδίαση και η επιμονή, παρά τις δυσκολίες είναι αξιοθαύμαστε. Επίσης, μπορεί να σας έρθει και μια πρόταση συνεργασίας, την οποία καλό θα ήταν να δεχτείτε γιατί θα αποδειχτεί συμφέρουσα. Ερωτικά, η ευθύτητα και η ειλικρίνεια είναι το κύριο ζητούμενό σας και ίσως μια συζήτηση με ένα πρόσωπο που σας ενδιαφέρει σας δείξει ότι αξίζει να περιμένετε, αφού θα τα εισπράξετε από την πλευρά του.

Ιχθύς: Θα επιδείξετε πρωτόγνωρη θέληση και αποφασιστικότητα να εκμεταλλευτείτε όσα μέσα και ευκαιρίες σας προσφέρονται, προκειμένου να πετύχετε τους επαγγελματικούς και ερωτικούς στόχους σας. Αν, μάλιστα, έχετε ένα συγκεκριμένο όραμα-σχέδιο, εύκολα θα πείσετε ορισμένους ανθρώπους να σας στηρίξουν. Από την άλλη, οι επιθυμίες σας είναι πολλές, όμως με δεδομένο τον ερωτισμό που εκπέμπετε, δε θα αργήσετε να βρείτε ένα πρόσωπο που θα τις ικανοποιήσει. Επίσης, μια γνωριμία που μπορεί να ξεκινήσει σαν φιλική ή κοινωνική επαφή ίσως μετατραπεί σε πολύ ερωτική, ενώ δεν αποκλείεται να καταλήξει σε σχέση.

Πηγή: fthis.gr

