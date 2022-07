Κοινωνία

Διαρρήκτης σκαρφάλωνε σε σωλήνες φυσικού αερίου

Κατάφερε να μπει μέσα σε είκοσι σπίτια σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών.

Με τη μέθοδο της αναρρίχησης, κυρίως από σωλήνες φυσικού αερίου, 50χρονος πραγματοποίησε σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών, είκοσι διαρρήξεις σπιτιών στις περιοχές των Νέων Επιβατών, Αγίας Τριάδας και Περαίας.

Αστυνομικοί εξιχνίασαν τις πολυάριθμες διαρρήξεις και κλοπές ταυτοποιώντας έναν 50χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές και απάτη με Η/Υ κατά συρροή και κατ' επάγγελμα.

Ο 50χρονος, κατά το χρονικό διάστημα από τα μέσα Απριλίου έως τις αρχές Ιουλίου, αφαίρεσε από το εσωτερικό των σπιτιών τα οποία διέρρηξε, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα, προσωπικά έγγραφα των παθόντων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και ένα ζώο συντροφιάς. Μάλιστα, σε μία περίπτωση, με τραπεζική κάρτα που άρπαξε από οικία 53χρονης αλλοδαπής, πραγματοποίησε δύο συναλλαγές σε καταστήματα στην περιοχή της Θέρμης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

