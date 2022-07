Οικονομία

Ανακύκλωση συσκευών: Τροπολογία για πλαφόν κέρδους

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τι προβλέπει.

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την πώληση των συσκευών (ψυγεία, καταψύκτες, κλιματιστικά) που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα "Αλλάζω Συσκευή" θέτει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, το μεικτό κέρδος για τις συσκευές αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο κέρδος ανά μονάδα πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ στόχος της ρύθμισης είναι η αποτροπή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά των προϊόντων των οποίων η αγορά επιδοτείται από το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή», η προστασία της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή αλλά και η μέγιστη αποτελεσματικότητα του προγράμματος επιδότησης μέσω της εξασφάλισης ότι το σύνολο του οφέλους της επιδότησης θα το καρπωθεί ο καταναλωτής, προκειμένου πράγματι να κινητοποιηθεί και να προμηθευθεί ηλεκτρικές συσκευές με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Το πλαφόν θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή».

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων οι καταγγελίες υποβάλλονται στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται ξεκινούν από σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και κλιμακώνονται σε πρόστιμο από 5.000 έως 1.000.000 ευρώ.

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η εφαρμογή του μέτρου δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.

Ολόκληρη η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

