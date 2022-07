Κόσμος

Βρετανία: Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Τζόνσον καταθέτουν οι Εργατικοί

Αν η κυβέρνηση ηττηθεί στην ψηφοφορία η χώρα πιθανόν να οδηγηθεί σε βουλευτικές εκλογές.



Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βρετανία, το Εργατικό Κόμμα, θα καταθέσει σήμερα πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον με την ψηφοφορία να αναμένεται να διεξαχθεί την Τετάρτη, σύμφωνα με μια πηγή του κόμματος.

Η πρόταση μομφής σημαίνει ότι οι βουλευτές όλων των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο μπορούν να ψηφίσουν για το αν η κυβέρνηση, υπό τον Τζόνσον επί του παρόντος, μπορεί να συνεχίσει τη θητεία της.

Αν η κυβέρνηση ηττηθεί στην ψηφοφορία στη βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, η χώρα πιθανόν να οδηγηθεί σε βουλευτικές εκλογές.

Εν τω μεταξύ, το Συντηρητικό κόμμα θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στις 5 Σεπτεμβρίου, μετά τις ψηφοφορίες μεταξύ των μελών του, με βάση τους κανόνες που ανακοινώθηκαν από την αποκαλούμενη «Επιτροπή 1922».

Οι ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, μέχρι να μείνουν μόνο οι επικρατέστεροι δύο, κάτι που ενδεχομένως να γίνει μέχρι την Δευτέρα.\

Μέχρι στιγμής 11 στελέχη του κόμματος έχουν ανακοινώσει ότι θα θέσουν υποψηφιότητα για την ηγεσία του.

