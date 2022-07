Τεχνολογία - Επιστήμη

'Ελον Μασκ: Το Twitter περνά στην αντεπίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Twitter για την απόσυρση του Έλον Μασκ από τη συμφωνία εξαγοράς του.

Η Twitter Inc αντεπιτέθηκε χθες στον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου ότι “σκόπιμα” έσπασε μία συμφωνία για την εξαγορά της αναφερόμενης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ημέρες αφότου ο εκτελεστικός διευθυντής της Tesla Inc επεδίωξε να αποχωρήσει από τη συμφωνία των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων (43,91 δισεκατομμύρια ευρώ).

Σε επιστολή που απεστάλη στον Μασκ, με ημερομηνία Κυριακής, ενώ κατατέθηκε χθες στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, η Twitter δήλωσε ότι δεν παραβίασε τις υποχρεώσεις της, υπό το πλαίσιο της συμφωνίας συγχώνευσης, όπως άφησε να εννοηθεί η Μασκ την Παρασκευή, επιδιώκοντας τον τερματισμό της συμφωνίας.

“Η Twitter απαιτεί ότι ο κύριος Μασκ, αλλά και άλλοι συνεργάτες του να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεών τους να χρησιμοποιήσουν τις αντίστοιχες και καλύτερες προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση και την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών που προκύπτουν από τη συμφωνία,” σύμφωνα με την ίδια επιστολή.

Η εταιρία προγραμματίζει να καταθέσει αγωγή κατά του Μασκ, προκειμένου να τον αναγκάσει να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Ο Μασκ, χλεύασε την απειλή αυτή χθες, όταν προχώρησε στην αποστολή μιας σειράς αναρτήσεων στο Twitter, αστειευόμενος σχετικά με την αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και της απειλής της, για την επιβολή ολοκλήρωσης της συμφωνίας εξαγοράς μέσω προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Η Twitter προγραμματίζει την κατάθεση αγωγής μέσα στην εβδομάδα στο Ντέλαγουερ, όπως δήλωσαν στο Reuters, πηγές που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση.

Η εταιρία, ανέφερε στην ίδια επιστολή ότι η συμφωνία συγχώνευσης παραμένει σε ισχύ προσθέτοντας ότι θα προχωρήσει σε βήματα για την υλοποίησή της.

Η τιμή των μετοχών της Twitter μειώθηκε κατά 11,3% στα 32,65 δολάρια (32,58 ευρώ), με μείωση κατά 40% από την τιμή των 54,20 δολαρίων (54,09 ευρώ) σύμφωνα με την πρόταση εξαγοράς του Μασκ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια μείωση της τιμής των μετοχών της εταιρίας σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 μηνών. Η τιμή της μετοχής ανέκαμψε στη συνέχεια, σε ποσοστό μικρότερο του 1%.

Η τιμή των μετοχών της Tesla μειώθηκε κατά περίπου 7%.

Όσοι προχώρησαν χθες σε πωλήσεις μετοχών της Twitter κατέγραψαν κέρδη 148 εκατομμυρίων δολαρίων επί τη βάσει της προσαρμοσμένης τιμής των μετοχών της εταιρίας, ενώ αντίστοιχα κέρδη 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέγραψαν οι αγοραπωλησίες μετοχών της Tesla (S3 Partners).

“Το διοικητικό συμβούλιο του Twitter θα πρέπει να αναλογιστεί την ενδεχόμενη ζημιά που θα προκληθεί στη βάση των εργαζομένων και των μετόχων της εταιρίας, από τη δημοσιοποίηση των οποιονδήποτε εσωτερικών δεδομένων που θα εκτεθούν σε δικαστική κρίση,” δήλωσε ο αναλυτής της χρηματιστηριακής αγοράς Μαρκ Ζγκούτοβιτς

Ο Φράνσις Πιλεγκί, δικηγόρος της Lewis Brisbois στο Ντέλαγουερ δήλωσε ότι ο Μάσκ θα δημοσιοποιήσει στοιχεία για τις κινήσεις της αναφερόμενης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με την εξασφάλιση οικονομικής ρευστότητας, σε μελλοντικές κινήσεις υπεράσπισης των αποφάσεών του, απέναντι στη δικαστική αγωγή της Twitter, ισχυριζόμενος ότι η εταιρία παραποίησε τον αριθμό των πλασματικών λογαριασμών του Twitter.

“Θα μου προκαλούσε έκπληξη αν του απαγόρευαν να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες,” δήλωσε ο Πιλεγκί.

Ο ίδιος, υποστήριξε ότι αν ο αριθμός των πλασματικών λογαριασμών είναι αρκετές φορές μεγαλύτερος από το ποσοστό 5% της εκτίμησης της Twitter, το ενδεχόμενο αυτό, θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για μία μειωμένη τιμή εξαγοράς της αναφερόμενης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικοί σε νομικά ζητήματα δηλώνουν ότι η αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που είναι ενεργή εδώ και 16 χρόνια, έχει μία ισχυρή νομική βάση κατά του Μασκ, αλλά μπορεί να επιδιώξει μία επαναδιαπραγμάτευση ή έναν διακανονισμό αντί μιας μακρόχρονης μάχης στις δικαστικές αίθουσες.

“Πιστεύουμε ότι οι προθέσεις του Έλον Μασκ για τον τερματισμό της συγχώνευσης στηρίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της σε μία προσπάθεια πώλησης μετοχών σε μικρότερη τιμή και όχι..., στην ‘αποτυχία’ του Twitter να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του,” σύμφωνα με τον αναλυτή Μπρεντ Θιλ (Jefferies).

“Στην περίπτωση της μη επίτευξης συμφωνίας δεν θα εκπλαγούμε αν η τιμή των μετοχών της Twitter μειωθεί με κατώτερο όριο στα 23,5 δολάρια (23,45 ευρώ)” εκτίμησε ο ίδιος αναλυτής.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος: Η Καρολάιν σήμερα θα γινόταν 21 ετών - Αφήνουν κεριά στο μνήμα της (εικόνες)

NASA: Η βαθύτερη φωτογραφία του Σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ

Ανακύκλωση συσκευών: Τροπολογία για πλαφόν κέρδους