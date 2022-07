Πολιτική

ΝΔ: Η Ασημακοπούλου εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας των ευρωβουλευτών

Η απόφαση του πρωθυπουργού και η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.



Η ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΔ, η απόφαση του πρωθυπουργού ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με τον επικεφαλής της ομάδας των ευρωβουλευτών της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

