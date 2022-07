Οικονομία

Ευρώ - δολάριο: Αγγίζουν την απόλυτη ισοτιμία για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια

Το ευρωπαϊκό νόμισμα δέχεται ισχυρές πιέσεις λόγω των εξελίξεων μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το δολάριο εκτινάσσεται σε υψηλά επίπεδα 20ετίας.



Το ευρώ άγγιξε την απόλυτη ισοτιμία με το δολάριο σήμερα, με την ισοτιμία του να υποχωρεί σήμερα 0,3% στα 1,0004 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.

Ο ρόλος του δολαρίου ως ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές που ανησυχούν για τις οικονομικές προοπτικές έγινε πιο αισθητός τις τελευταίες εβδομάδες, με το δολάριο να εκτινάσσεται σε υψηλά επίπεδα 20ετίας έναντι πολλών νομισμάτων.

Το ευρώ είναι ιδιαίτερα ευάλωτο λόγω του αντίκτυπου από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου και του πολέμου στην Ουκρανία στην οικονομία της Ευρωζώνης καθώς και της μεγάλης διαφοράς των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με τα επιτόκια της Fed και άλλων κεντρικών τραπεζών.

Ο δείκτης σταθμισμένης ισοτιμίας του δολαρίου αυξήθηκε 0,3% στις 108,48 μονάδες, ενώ η στερλίνα υποχώρησε σε νέο χαμηλό δύο ετών.

