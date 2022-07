Κοινωνία

Τροχαίο: Έπεσε σε δέντρο και σκοτώθηκε (εικόνες)

Τραγικό τέλος για οδηγό που έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε δέντρο.

Συντρίμμια έγινε το αυτοκίνητο 34χρονου ο οποίος έχασε τον έλεγχό του και κατέληξε σε δέντρο, στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο Μάτι.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στο ρεύμα από Ραφήνα προς Μαραθώνα.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τη Νέα Μάκρη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 34χρονο σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η καταστροφή του οχήματος ήταν ολική και το σημείο γέμισε με λάδια, τα οποία απομάκρυναν οι πυροσβέστες.

Πηγή: irafina.gr

