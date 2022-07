Πολιτική

Βερναρδάκης: Η “Πισπιρίγκου της Παιδείας”, η οργή της Κεραμέως και η... “συγγνώμη”

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απέσυρε το βίντεο μετά τον σάλο στα social media και ζήτησε "συγγνώμη". Oργισμένη αντίδραση από την Νίκη Κεραμέως και την ΝΔ.



Σάλο προκάλεσε στα social media μια ανάρτηση του Χριστόφορου Βερναρδάκη στην οποία διερωτάται αν η υπουργός, Νίκη Κεραμέως είναι η... «Πισπιρίγκου της δημόσιας Παιδείας».

Μετά τον σάλο, ο πρώην υπουργός Επικρατείας απέσυρε το βίντεο από τον λογαριασμό του στο TikTok, ενώ λίγο αργότερα ζήτησε συγγνώμη από κ. Κεραμέως, κάνοντας λόγο για «άστοχο σχόλιο».

Αναλυτικά όσα έλεγε ο Χριστόφορος Βερναρδάκης στο βίντεο: «Είναι η Νίκη Κεραμέως η Ρούλα Πισπιρίγκου της Δημόσιας Παιδείας;

Στέρησε από 50.000 νέους και νέες την είσοδο στα Πανεπιστήμια. Αναγνώρισε ίσα επαγγελματικά δικαιώματα στης πάσης φύσεως ιδιωτικά κολλέγια με τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία. Έβαλε δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά. Μετέτρεψε την επαγγελματική εκπαίδευση σε ανειδίκευτη φτηνή εργασία και τον μισθό των παιδιών σε χαρτζιλίκι. Προσέλαβε αστυνομικούς στα Πανεπιστήμια, αντί για ερευνητές δασκάλους και πανεπιστημιακούς καθηγητές. Αντικατέστησε τα πτυχία με πιστοποιητικά χαμηλής αξίας », .

Η αντίδραση της Νίκης Κεραμέως

Άμεση ήταν η αντίδραση της ίδιας της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως η οποία με ανάρτησή της στο Twitter καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση. «Ο κ. Βερναρδάκης ξεπέρασε κάθε όριο. Χυδαιότητα, τοξική πόλωση και διχασμός, απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα, μισογυνισμός»,αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. @ChVernardakis ξεπέρασε κάθε όριο. Χυδαιότητα, τοξική πόλωση και διχασμός, απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα, μισογυνισμός... Ο κ. @atsipras τι θέση θα πάρει; pic.twitter.com/BVI3UT0jhF

— Niki Kerameus (@nkerameus) July 12, 2022

ΝΔ: Άθλια επίθεση στην υπουργό Παιδείας από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Βερναρδάκη

Για χυδαιότητα κατηγορεί τον Χριστόφορο Βερναρδάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ανακοίνωση του, το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή βίντεο που ανήρτησε ο βουλευτής του κόμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο χαρακτηρίζει την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, «Πισπιρίγκου της παιδείας». Στην ίδια ανακοίνωση το κυβερνών κόμμα καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να καταδικάσει την άθλια, όπως χαρακτηρίζεται, επίθεση, ειδάλλως είναι σαν να τη συνυπογράφει.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βερναρδάκης, ξεπέρασε ακόμη και τα πιο ακραία troll του ΣΥΡΙΖΑ σε τοξικότητα. Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζει την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, «Πισπιρίγκου της παιδείας». Προφανώς πιστεύει ότι παρομοιάζοντας την υπουργό με μια υπόδικο, μπορεί να κερδίσει μερικά λεπτά αντιπολιτευτικής δημοσιότητας. Το μόνο που κάνει είναι να αποδεικνύει ότι η χυδαιότητα που εκπέμπεται από τον ίδιο και το κόμμα του, δεν έχει τέλος! Απαιτούμε από τον κ. Τσίπρα να καταδικάσει την άθλια επίθεση του στενού συνεργάτη του στην υπουργό Παιδείας. Αν δεν το κάνει θα είναι σαν να την συνυπογράφει.»

Η "συγγνώμη" του Χρήστου Βερναρδάκη μετα τον σάλο

Ο Χρήστος Βερναρδάκης μετά τον σάλο και τις αντιδράσεις εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητεί συγγνώμη από την Νίκη Κεραμέως για το «απαράδεκτο σχόλιο». Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Το σχόλιό μου για το αντιεκπαιδευτικό έκτρωμα της κας Κεραμέως ήταν ξεκάθαρα άστοχο. Για αυτό το λόγο και αναγνωρίζοντάς το, το έχω αποσύρει από χθες το βράδυ. Ζητώ συγγνώμη από την κα Κεραμέως για το απαράδεκτο σχόλιο, η πολιτική κριτική μου ωστόσο στο αίσχος που έφερε προς ψήφιση στη βουλή παραμένει στο ακέραιο.»

