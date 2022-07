Κοινωνία

Εξάρχεια: ένταση με αστυνομικούς και προσαγωγές

Οι ελεγχόμενοι αντέδρασαν στην αστυνομική παρουσία και πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές.

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή των εξαρχείων.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα "ΔΡΑΣΗ" πραγματοποιούσε ελέγχους στην πλατεία Εξαρχείων, την ίδια ώρα που γινόταν συνέλευση κατά της κατασκευής σταθμού Μετρό στην περιοχή.

Οι ελεγχόμενοι αντέδρασαν και έγιναν 2 προσαγωγές, με τους παρευρισκόμενους να φωνάζουν προς τους αστυνομικούς.

Προσαγωγή στην πλατεία Εξαρχείων αυτή την ώρα. Στην πλατεία της γειτονιάς μας ενώ διεξαγόταν πολιτική διαδικασία για το μέτρο και το λόφο Στρέφη. Κανένα μέτρο στην πλατεία Εξαρχείων, στη γειτονιά των ζυμώσεων, της αντίστασης, της εξέγερσης ? #antireport pic.twitter.com/hSlEpHocOf — Efodos.net (@efodos_ta) July 12, 2022

