Χαλκιδική: ώρες αγωνίας για τον τρίτο αγνοούμενο (βίντεο)

Αγωνία για τον εντοπισμό του νεαρού που αγνοείται από το Σάββατο. Βίντεο από το drone που πραγματοποιεί έρευνες στην υποθαλάσσια περιοχή.

Ώρες αγωνίας για τον νεαρό Μάρτιν Γιοβανόφσκι που αγνοείται από το Σάββατο, καθώς παρασύρθηκε μαζί με την παρέα του από θαλάσσια ρεύματα στην παραλία Μύτη στο Ποσείδι.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν από το πρωί τρία πλωτά σκάφη και τέσσερα περιπολικά οχήματα του Λιμενικού, όπως επίσης ομάδες εθελοντών, ενώ στη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να «σηκωθεί» και αεροσκάφος του Σώματος.

Οι συνθήκες στην περιοχή των ερευνών είναι ευνοϊκότερες σήμερα σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο, όταν έπνεαν, κατά διαστήματα, άνεμοι εντάσεως 7 μποφόρ.

Ο Μάρτιν γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1990 και είναι σήμερα 31 ετών και όχι 28, όπως αναφερόταν μέχρι τώρα. Αγαπά το μπαλέτο και έχει τελειώσει την Ανωτάτη Σχολή Μπαλέτου στα Σκόπια, όπου ζει, ενώ εργάζεται σε μία βιομηχανία κρεάτων. Παράλληλα, είχε εργαστεί και περιστασιακά στη Μάλτα.

Οι συγγενείς λένε κατηγορηματικά στη Voria.gr πως ήξερε καλό κολύμπι καταρρίπτοντας όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις περασμένες ημέρες.

Την ίδια ώρα, εικόνες από την μεγάλη έρευνα που πραγματοποιείται στην περιοχή, καταγράφηκαν. Στη "μάχη" για την ανεύρεση του 31χρονου και ένα drone που "σαρώνει" τη θαλάσσια περιοχή.

