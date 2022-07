Πολιτισμός

Πλατεία Ελευθερίας - Μπουτάρης: εγκληματική και ανιστόρητη η στάση του Ζέρβα (βίντεο)

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την τακτική του Δημάρχου, να μην “προχωρήσει” άμεσα η μετατροπή του χώρου σε Πάρκο Μνήμης για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, όπως δρομολογήθηκε από ετών.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Θα κρατούσε τη μνήμη ζωντανή, θα χάριζε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, μία όαση πράσινου, στο κέντρο της πόλης. Όμως, η μεταμόρφωση της Πλατείας Ελευθερίας σε Πάρκο Μνήμης για τους Εβραίους της πόλης, έμεινε μόνο στις μακέτες.

Η Πλατεία Ελευθερίας συνεχίζει να λειτουργεί ως υπαίθριο πάρκινγκ, με τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα να εμμένει στην απόφασή του για τη δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ, πριν από την ανάπλαση της πλατείας.

Όπως δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο αρχιτέκτονας Πρόδρομος Νικηφορίδης, «το έργο ξεκίνησε, όλα πήγαιναν καλά, όμως ξαφνικά, με την αλλαγή της δημοτικής διοίκησης, τα πράγματα άλλαξαν και η νέα διοίκηση θέλησε να κάνει και έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης σε αυτή την περιοχή. Προσωπικά για μένα, είναι ντροπή να έχει μετατρέψει ξανά σε πάρκινγκ έναν χώρο μνήμης, έναν ιερό χώρο μνήμης».

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, υποψήφια Δήμαρχος Θεσσαλονίκης απέναντι στον Κωνσταντίνο Ζέρβα και νυν δημοτική σύμβουλος, αναφέρει, μεταξύ άλλων, «συμπληρώνονται 80 χρόνια από το «μαύρο Σάββατο», την ημέρα που χιλιάδες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας και υπέστησαν δημόσιο εξευτελισμό και βασανιστήρια από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής και τις δοσιλογικές αρχές.Σήμερα, ο τόπος μαρτυρίου εξακολουθεί να είναι γεμάτος λαμαρίνες και αυτοκίνητα. Υπεύθυνος για το χάλι και την προσβολή στην ιστορική μνήμη είναι ο «δήμαρχος των πάρκιγνγκ», κύριος Ζέρβας και η προσωπική εμμονή του για την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας. Έτσι, ακύρωσε το δρομολογημένο έργο, για το οποίο μάλιστα υπήρχαν εξασφαλισμένοι πόροι. Τον καλούμε, έστω τώρα, να εγκαταλείψει το σχέδιο του, ώστε σύντομα η Πλατεία να αποδοθεί επιτέλους στην πόλη, ως χώρος πρασίνου, αλλά και ιστορικής μνήμης».

Οργή Μπουτάρη κατά Ζέρβα

Ο Γιάννης Μπουτάρης, που επί δημαρχίας του, μπήκε σε τροχιά υλοποίησης το έργο κάλεσε, με αιχμηρό λόγο, τον Κωνσταντίνο Ζέρβα να προχωρήσει άμεσα την ανάθεση για την ανάπλαση της πλατείας.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Μποουτάρης, «είναι εγκληματική και λέω εγκληματική γιατί πέρα από ανιστόρητος, δεν τιμάει τον λόγο για τον οποίο κάναμε όλη αυτήν την ιστορία, να τιμήσουμε δηλαδή τη μνήμη των Εβραίων συμπολιτών, οι οποίοι εξευτελίστηκαν σε αυτόν τον χώρο..... Η απόφαση τώρα να γίνει πάρκινγκ υπόγειο είναι τραγική.... Το έργο λέει είναι βιώσιμο. Τι θα πει βιώσιμο; Τα έργα στην πόλη δεν γίνονται αν είναι βιώσιμα ή αν δεν είναι βιώσιμα. Έχουνε μία άλλη λογική, η οποία λείπει προφανώς από το μυαλό του δημάρχου. Ο δήμαρχος θέλει να πει ότι «κάνω πάρκινγκ για να εξυπηρετήσω τα αυτοκίνητα». Αυτό είναι τραγικό λάθος εξαρχής.... Θα πρέπει, αν είναι έντιμος, διότι περί εντιμότητας πρόκειται, κι αν δεν είναι ανιστόρητος, όπως είναι, πρέπει να τιμήσει τη μνήμη των συμπολιτών μας, που εξευτελίστηκαν σε αυτή την πλατεία και εν συνεχεία προέκυψε το Ολοκαύτωμα, να τιμήσει τη μνήμη τους. Να αφήσει τις σαχλαμάρες και να προχωρήσει άμεσα στην ανάθεση».

Από την πλευρά της, η βουλευτής Θεσσαλονίκης με την ΝΔ, Άννα Ευθυμίου, τονίζει πως «είναι επιβεβλημένο η Πλατεία Ελευθερίας να γίνει Πάρκο Μνήμης. Τ οφείλουμε στην ιστορία της πόλης μας. Είναι ένας τόπος μαρτυρίου, που πρέπει να λέει και στις επόμενες γενιές την ιστορία του. Η Εβραϊκή Κοινότητα είναι ένα αδιάσπαστο κομμάτι του πολύχρωμου μωσαϊκού της πόλης μας και για αυτό οφείλουμε να κρατήσουμε, με κάθε τρόπο ζωντανό, το “δεν ξεχνώ”».

Επιμένει ο Δήμαρχος για το υπόγειο πάρκινγκ

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, φαίνεται να εμμένει στην απόφασή του για την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ.

Όπως λέει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, «Η δέσμευσή μας για δημιουργία πάρκου μνήμης και αναψυχής στην πλατεία Ελευθερίας παραμένει ενεργή. Ποτέ δεν τέθηκε εν αμφιβόλω. Η προσωρινή αξιοποίησή της έως ότου προχωρήσει το σχέδιο για δημιουργία υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, παράλληλα με την αυτονόητη επιφανειακή διαμόρφωσή της σε πάρκο μνήμης και αναψυχής, όπου το Μνημείο Ολοκαυτώματος θα καταλαμβάνει περίοπτη θέση, δεν αναιρεί τον χαρακτήρα της».

Πάντως, όσοι στάθμευσαν τα αυτοκίνητά τους στην Πλατεία Ελευθερίας την Δευτέρα, βρήκαν, πάνω στα παρμπρίζ των οχημάτων τους, φυλλάδια που εξηγούσαν την ιστορία της περιοχής και τους ενημέρωναν πως έχουν σταθμεύσει σε «τόπο μαρτυρίου».